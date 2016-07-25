全球金融：英国与韩国建立金融科技投资伙伴关系

路透伦敦7月22日 - 英国财政部周五表示，英国和韩国已经建立了一个“金融科技桥”，旨在使两国更容易对金融技术领域进行投资。

英国财政部在一份声明中说，这项合作协议将提供英国金融科技公司和投资者进入亚洲市场的机会，并将吸引韩国企业和投资者进入英国市场。这份协议类似于今年与澳洲及新加坡达成的协议。

安永会计师事务所最近的一份报告显示，金融科技正在改变传统银行业和金融服务业，而英国已成为全球金融科技的中心。英国金融科技业的从业人数，比在纽约，或是新加坡、香港和澳洲的从业者加在一起都多。

根据财政部的声明，该领域去年在英国雇用了超过6万人，创造了66亿英镑(87亿美元)的收入。

“英国和韩国之间新成立的金融科技桥，对于我国最令人兴奋的行业之一来说，是重要的一步，”英国新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)说。

“政府决心帮助英国金融科技业创新和发展，以确保英国仍然是金融科技初创企业的首选地点。”

上月英国公投脱欧的决定引发了初创企业将重新选择地点的担忧。金融企业依赖欧盟的“护照”机制，该机制允许他们能够在欧盟范围出售服务，而只需在英国进行注册和接受监管，从而节省了大量资金，因其无需在每个成员国设立分支。

德国咨询公司Berlin Partner周一表示，自英国脱欧公投以来，已有十家位于伦敦的初创金融科技企业就移往柏林进行了咨询。

合作协议得到了英国金融市场行为监管局(FCA)以及韩国金融服务委员会(FSC)批准，双方将得以分享各自市场的金融创新信息。

“虽然韩国在金融科技领域起步相对较晚，但我们一直专注于发展一个支持快速成长的监管环境，”韩国金融服务委员会主席Yim Jong-Yong说，“金融科技桥...是加强韩国和英国之间金融关系的另一个步骤。”(完) (编译 岂頔；审校 张涛)