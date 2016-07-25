全球金融：英国与韩国建立金融科技投资伙伴关系

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透伦敦7月22日 - 英国财政部周五表示，英国和韩国已经建立了一个“金融科技桥”，旨在使两国更容易对金融技术领域进行投资。
英国财政部在一份声明中说，这项合作协议将提供英国金融科技公司和投资者进入亚洲市场的机会，并将吸引韩国企业和投资者进入英国市场。这份协议类似于今年与澳洲及新加坡达成的协议。
安永会计师事务所最近的一份报告显示，金融科技正在改变传统银行业和金融服务业，而英国已成为全球金融科技的中心。英国金融科技业的从业人数，比在纽约，或是新加坡、香港和澳洲的从业者加在一起都多。
根据财政部的声明，该领域去年在英国雇用了超过6万人，创造了66亿英镑(87亿美元)的收入。
“英国和韩国之间新成立的金融科技桥，对于我国最令人兴奋的行业之一来说，是重要的一步，”英国新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)说。
“政府决心帮助英国金融科技业创新和发展，以确保英国仍然是金融科技初创企业的首选地点。”
上月英国公投脱欧的决定引发了初创企业将重新选择地点的担忧。金融企业依赖欧盟的“护照”机制，该机制允许他们能够在欧盟范围出售服务，而只需在英国进行注册和接受监管，从而节省了大量资金，因其无需在每个成员国设立分支。
德国咨询公司Berlin Partner周一表示，自英国脱欧公投以来，已有十家位于伦敦的初创金融科技企业就移往柏林进行了咨询。
合作协议得到了英国金融市场行为监管局(FCA)以及韩国金融服务委员会(FSC)批准，双方将得以分享各自市场的金融创新信息。
“虽然韩国在金融科技领域起步相对较晚，但我们一直专注于发展一个支持快速成长的监管环境，”韩国金融服务委员会主席Yim Jong-Yong说，“金融科技桥...是加强韩国和英国之间金融关系的另一个步骤。”(完) (编译 岂頔；审校 张涛)
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* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公