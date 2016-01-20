英国军情五处获评对同性恋最友好雇主

路透伦敦1月19日 - 英国军情五处（MI5）周二被评为英国对同性恋最友好的雇主。这一英国国内情报机构25年前取消了对同性恋员工的聘用禁令。

在权益组织Stonewall的2016职场平等指数中，军情五处击败400多家机构登上榜首。而仅在六年前，军情五处还处于第134位。该指数是有关女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者（LGBT）在职场的平等指数。

“当人们感到被支持、重视及被同事尊敬时，他们会尽力做到最好，” 军情五处局长安德鲁·帕克(Andrew Parker)告诉Stonewall。

“多元化对军情五处非常重要，不仅因为我们代表我们服务的社群，还因为我们依赖有才干者的能力，无论他们是谁、来自哪里， ”安德鲁·帕克说。

军情五处成立于1909年，一战前打击德国间谍，冷战期间对抗苏联克格勃，目前将约三分之二的开销用于国际反恐。（完）