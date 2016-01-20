英国军情五处获评对同性恋最友好雇主

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦1月19日 - 英国军情五处（MI5）周二被评为英国对同性恋最友好的雇主。这一英国国内情报机构25年前取消了对同性恋员工的聘用禁令。
在权益组织Stonewall的2016职场平等指数中，军情五处击败400多家机构登上榜首。而仅在六年前，军情五处还处于第134位。该指数是有关女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者（LGBT）在职场的平等指数。
“当人们感到被支持、重视及被同事尊敬时，他们会尽力做到最好，” 军情五处局长安德鲁·帕克(Andrew Parker)告诉Stonewall。
“多元化对军情五处非常重要，不仅因为我们代表我们服务的社群，还因为我们依赖有才干者的能力，无论他们是谁、来自哪里， ”安德鲁·帕克说。
军情五处成立于1909年，一战前打击德国间谍，冷战期间对抗苏联克格勃，目前将约三分之二的开销用于国际反恐。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。