英国军情五处获评对同性恋最友好雇主

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月20日 - 英国军情五处（MI5）周二被评为英国对同性恋最友好的雇主。这一英国国内情报机构25年前取消了对同性恋员工的聘用禁令。
在权益组织Stonewall的2016职场平等指数中，军情五处击败400多家机构登上榜首。而仅在六年前，军情五处还处于第134位。该指数是有关女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者（LGBT）在职场的平等指数。
“当人们感到被支持、重视及被同事尊敬时，他们会尽力做到最好，” 军情五处局长安德鲁·帕克(Andrew Parker)告诉Stonewall。
“多元化对军情五处非常重要，不仅因为我们代表我们服务的社群，还因为我们依赖有才干者的能力，无论他们是谁、来自哪里， ”安德鲁·帕克说。
军情五处成立于1909年，一战前打击德国间谍，冷战期间对抗苏联克格勃，目前将约三分之二的开销用于国际反恐。(完)
编译：高良萍 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)