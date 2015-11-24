欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低位，英国央行总裁听证会上称将维持低利率

路透伦敦11月24日 - 英镑兑美元周二触两周低位，此前英国央行总裁称，英国利率可能在“一段时间”内维持低位。美元兑主要货币今日全线下跌。

英国央行总裁卡尼在出席英国议会财政委员会听证会时称，尽管不需要欧元区那样的负利率，但英国经济将在较长时间内处于低利率环境。卡尼是在与其他英国央行货币政策委员会(MPC)委员一道出席听证会时发表上述讲话的。

卡尼还称，尽管央行倾向于不考虑能源价格下跌的影响，但英镑近期走强的影响“更加复杂”，英镑贸易加权指数 接近七年半高位。

“你可以忽略任何内容，但不得不关注这句评论，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称，“这是现在最重要的。”

英国央行本月公布通胀报告后，投资者已经将该央行开始升息的时间预期推后至2016年底。报告显示，英国央行下调经济增长预估，并对通胀持温和立场，警告汇率强劲带来的通缩影响。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周二称，他认为英国经济和通胀有“实质下行”风险，比2015年11月通胀报告中所说的要严重。

在听证会进行过程中，英镑 跌至1.5101美元的11月10日以来最低位。

“总体来说，和预期的一样，各位委员都在表达自己的观点，今天的证词没有什么新内容，”摩根士丹利货币策略师Ian Stannard称。

尽管英镑兑欧元下跌0.2%，至0.7044英镑，但仍距离上周触及的三个月高位0.6982英镑低不到0.01英镑，且接近7月触及的八年高位0.6935英镑。

根据巴黎恐袭后《英国独立报》进行的民意调查，超过一半的英国人现在希望退出欧盟。

但投资者在上周参加路透峰会时表示，市场还没有消化英国退欧的可能性。(完)

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