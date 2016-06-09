欧洲汇市：对冲英镑波动成本急升至逾七年最高，因脱欧疑虑

* 脱欧疑虑削弱英镑

* 贸易数据未能提振英镑

* 博彩公司赔率显示，留欧几率增加

* 避险日圆兑英镑升1%

路透伦敦6月9日 - 对冲英镑未来一个月波动的成本周四急升至逾七年来最高水平，对英国民众可能投票脱离欧盟的忧虑拉低英镑。

自去年末以来有关英国脱离欧盟的担忧一直左右英镑走势，英镑贸易加权汇率 自去年11月中至今年4月中累计下降了逾10%。

英镑在4月触及低位后，过去两个月反弹了3%，但仍受到担心脱欧可能导致英国缺少用来弥补巨额经常账赤字的投资的拖累。

周四，英镑/美元一个月隐含波动率 急升至23.5%，为2009年1月以来最高，因该期权的期限涵盖了6月23日公投日和公投产生影响的后续期。欧元/英镑一个月隐含波动率 也触及七年半高位。

风险逆转严重偏向英镑看跌期权，表明投资者最担心脱欧对英镑带来的威胁。但投资者也想为如果英国民众投票留在欧盟后英镑急升做好准备。

“人们为投票当周两种走势买入保险，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称。

市场整体上处于避险模式，Gallo称，英债和指标10年期德债 收益率触及纪录低位，帮助拖累英镑走低。

由于6月23日公投结果，以及退欧影响方面都有很大不确定性，公投之前发布的经济数据影响力不如以往。

数据表明，英国4月贸易逆差缩减幅度超过预估，4月商品出口按月增幅创纪录，暗示近期疲弱的贸易表现可能将迎来转折，但英镑并未受到很大提振。

“我认为在公投前的几周内市场会非常紧张不安，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

英镑兑美元 跌0.2%至1.4474美元。因风险胃纳减弱，日圆全面急升，英镑兑日圆跌逾1%，跌向八周低点。

英镑兑欧元 升0.4%至0.7827英镑。

博彩公司Betfair网站显示的赔率表明，英国民众投票选择留在欧盟的几率升至近78%，本周稍早时为约72%。(完)

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