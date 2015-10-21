欧洲汇市：英镑兑美元困于1.55美元之下，静待欧洲央行货币政策会议

路透伦敦10月21日 - 交易商对英镑将走强的押注周三未能带动英镑兑美元升穿1.55美元，投资者聚焦周四将召开的欧洲央行政策会议，几天来都是这一因素主导交投。

市场臆测欧洲央行可能会在此次会议上推出更多刺激措施，以支持欧元区经济，或者至少暗示会在几个月内这么做，这在本周初打压了欧元走势。

之后欧元反弹，受助于欧洲央行官员基调谨慎的讲话，令主要汇市摸不着方向。

英国央行总裁卡尼对英国的欧盟成员国地位，如何影响央行管理经济和保卫金融业的能力发表了讲话，但市场无甚反应。

“如果明日英国零售销售数据不错，我预计英镑可能会走强，”Western Union汇市对冲经理Tobias Davis称。“1.55美元水准仍是水中月...越接近，卖盘越多。”

欧元上周全线下跌，兑英镑 下跌近2%，因市场猜测欧洲央行总裁吉拉德将暗示扩大1万亿(兆)欧元购债计划，或推出其他宽松措施。

周二的数据显示，尽管全球市场动荡，但欧元区银行业者过去几个月放宽贷款标准的力度大于预期，表明他们对经济抱有信心，一些人因而怀疑，德拉吉本周是否会暗示将采取进一步的措施。

1650GMT，欧元兑英镑持稳，报0.7345英镑，英镑兑美元小涨，报1.5441美元，稍早高见1.5477美元。

“本周影响英镑走势的主要因素是欧洲央行的决定，因为本周英国数据很少，”巴克莱外汇策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。“如果我们现在没有行动，而德拉吉让市场为12月行动做准备，其他货币兑欧元可能走高。”

欧洲央行继续在欧元区实施宽松政策的同时，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二表示，已经到了升息的时候。市场未受他的讲话影响，因为他的强硬立场早已为市场所知。

但Sgouropoulos表示，英国央行自金融危机以来的首次升息可能早于市场预期的2016年末或2017年初。随着预期的升息时间点提前，英镑有上涨的空间。(完)

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