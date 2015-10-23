欧洲汇市：欧洲央行进一步放宽政策的预期将英镑兑欧元推至两个月高点

路透伦敦10月23日 - 英镑兑欧元周五触及两个月高位，欧元仍在苦苦挣扎，一天前欧洲央行暗示可能进一步放松货币政策以提振经济。

英镑兑欧元 周四上涨近2%，是2009年1月以来的最大单日涨幅，因欧洲央行总裁德拉吉在周四的新闻发布会上称，央行“对所有货币政策都持开放态度”。

与其形成鲜明对照的是，预计英国利率将在明年攀升。这一预期和英镑都受到了周四公布的英国零售销售数据的支撑。英国统计局周四公布，9月零售销售较上月增长1.9%，为近两年来最大增幅，远高于预估的增长0.3%。

英镑兑欧元周五再升0.5%，至8月底以来最高0.7170英镑。

“尽管没有放宽政策，但昨天欧洲央行的政策立场仍然很温和，我们认为，这是他们将在12月进一步放宽政策的明确信号，除非通胀和经济增长率意外大幅攀升，但看似出现这种情况的可能性微乎其微，”三菱东京日联银行经济学家Lee Hardman称。

Hardman称，英镑兑欧元料将继续走强，他强调存款利率下调的可能性会给欧元带来很大的下行压力。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)的10国集团外汇研究部主管Valentin Marinov说，欧洲央行暗示12月可能会调降存款利率，这超出了市场预期。

“加上英国零售销售数据表现强劲，这凸显出，尽管之前几个月的数据令人失望，但英国国内需求的韧性不容质疑，”Marinov说。

但英镑兑美元下跌0.5%，至1.5426美元，为10月14日来的最弱水平，因美元得益于欧元疲软而兑所有货币走强。在零售销售数据公布后，英镑兑美元 触及一个月高点1.5510美元。

投资者下周将转向英国增长数据，以期从中寻找英国经济表现的最新线索，此外还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周的政策会议，试图搜寻有关美联储何时开始升息的信号。大部分人预计英国央行将在美联储行动后收紧政策。(完)

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