欧洲汇市：英镑兑美元上扬，此前美国公布的新屋销售数据逊于预期

路透伦敦10月26日 - 英镑兑美元周一自12日低点上升，因逊于预期的美国新屋销售数据拖累美元。

在上周录得5月来表现最好的一周后，美元指数 周一下滑0.3%，因9月新屋销售数据令投资人重燃了对美国经济的担忧。

数据公布后，英镑兑美元 高见1.5383美元，稍早触及10月14日以来最低1.5305。

伦敦汇市尾盘，英镑兑美元升0.3%，报1.5364美元。

自9月底，英镑兑美元一直在1.51-1.55美元的区间内交投。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚将举行货币政策会议，美联储和英国央行是今年最有可能升息的两家主要央行。

不过，一系列疲弱的经济数据令两国升息的预期都被推后了。

英国央行预计将跟随美联储升息，路透周一公布的分析师调查结果显示，预计英国央行将在明年第二季开始升息。

英国央行总裁卡尼在周六刊出的文章中表示，目前处于低位的英国利率不能保证必然上调，不过家庭应该为借贷成本的升高做好准备。 但他的言论未影响英镑。

英国周一公布截至10月的三个月工厂订单创三年最大降幅。

英镑兑欧元守在上周四触及的两个月高位附近，当时欧洲央行总裁德拉吉表示，该行正研究新的刺激措施，可能早至12月就会推出。

上周英镑兑欧元 录得7月来最大单周升幅，今日尾盘小跌不到0.1%，报0.7195英镑。

英国周二将公布第三季经济增长数据，市场将从中寻找有关英国经济情况的最新线索。

“鉴于8月工业生产表现强劲，加上9月零售销售数据远好于预期，我们预计该数据好于预期的可能性要大于低于预期，”IronFX的策略师在研究报告中写道。(完)

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