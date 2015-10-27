欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，因第三季GDP放缓幅度大于预期

路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周二下跌至两周低点，此前英国公布的数据显示，第三季英国经济增长放缓的程度高于预期，引发该国经济快速增长期结束的担忧。

英国第三季国内生产总值(GDP)较前季增幅从第二季的0.7%放缓至0.5%，低于分析师预期的增幅0.6%。

数据公布后英镑兑美元 跌至1.5283美元，稍后回升至1.5290美元，日内仍下跌0.4%。

这样的经济增长数据可能会令英国央行三思而行，该央行曾预测英国经济增长0.6%，并在考虑何时进行金融危机发生以来的首次升息。

周一的路透调查显示，分析师目前预测，直到明年第二季英国央行才会将利率从纪录低位上调，时间晚于此前预估，因央行在推高通胀方面尚无进展。

“市场已经推迟了对首次升息时点的预期，所以我不认为今天的GDP数据会对升息时点有很大影响，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将宣布货币政策决定，但市场基本上已经排除了本月升息的可能性，意味着分析师预计此次声明对英镑/美元汇率的即时影响不大。

巴克莱汇市策略师Hamish Pepper称，尽管美联储会议可能对英镑/美元汇率影响不大，但英国经济成长放缓对英镑会有影响。

英镑兑欧元 跌0.2%，报0.72175英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价