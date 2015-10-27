欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，因第三季GDP放缓幅度大于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月27日 - 英镑兑美元周二下跌至两周低点，此前英国公布的数据显示，第三季英国经济增长放缓的程度高于预期，引发该国经济快速增长期结束的担忧。
英国第三季国内生产总值(GDP)较前季增幅从第二季的0.7%放缓至0.5%，低于分析师预期的增幅0.6%。
数据公布后英镑兑美元 跌至1.5283美元，稍后回升至1.5290美元，日内仍下跌0.4%。
这样的经济增长数据可能会令英国央行三思而行，该央行曾预测英国经济增长0.6%，并在考虑何时进行金融危机发生以来的首次升息。
周一的路透调查显示，分析师目前预测，直到明年第二季英国央行才会将利率从纪录低位上调，时间晚于此前预估，因央行在推高通胀方面尚无进展。
“市场已经推迟了对首次升息时点的预期，所以我不认为今天的GDP数据会对升息时点有很大影响，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将宣布货币政策决定，但市场基本上已经排除了本月升息的可能性，意味着分析师预计此次声明对英镑/美元汇率的即时影响不大。
巴克莱汇市策略师Hamish Pepper称，尽管美联储会议可能对英镑/美元汇率影响不大，但英国经济成长放缓对英镑会有影响。
英镑兑欧元 跌0.2%，报0.72175英镑。(完)
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