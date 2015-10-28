欧洲汇市：英镑兑美元从近两周低点反弹，等待美联储公布政策决定

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月28日 - 英镑兑美元周三从近两周低点反弹，投资者等待美联储释出何时升息的信号。
美联储将在1800 GMT公布政策决议和声明。没有举行记者会的安排，除非美联储意外决定升息。交易商称，如果美联储让市场为12月升息做准备，美元可能上涨。
市场普遍预计英国央行将跟随美联储升息的脚步，交易商称，这应该提振英镑兑除美元以外的大部分货币走高。
“如果交易商认为12月升息的机率为50%，美元预计会上涨，”一名伦敦的现汇交易员称。下午交易中，美元下跌，因最近的一系列美国数据疲弱，市场对美联储是否会转为稍微鸽派有些不确定。
英镑兑美元 涨0.15%，报1.5325美元，高于周二触及的两周低点1.5283。英国第三季GDP增幅低于预期，这让英镑承压。
“英国央行总裁卡尼认为0.6%长期平均增长率是考虑升息的必要条件，经济成长率已经低于长期均值，“摩根士丹利分析师指出。
“鉴于此，英镑近期有风险，特别是最近的经济数据表现疲弱。我们继续寻找卖出英镑的操作机会，以巩固我们对做空英镑/美元和英镑/日圆的建议。”
英镑兑欧元 持平于0.7225英镑。（完）
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