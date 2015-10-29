欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五周高点，因FED表态令英国升息预期提前

路透伦敦10月29日 - 英镑贸易加权指数周四触及五周高点，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能最早在12月升息，促使交易商将英国加息时间的预期提前。

英国央行预计将成为自金融危机以来第二个升息的主要央行，与欧洲央行的做法截然不同，上周欧洲央行称准备进一步采取刺激举措以提振欧元区经济成长。欧元区是英国的最大贸易伙伴。

英镑兑欧元 一度触及0.7145英镑，为8月20日来最高，因投资者现预计英国可能会在2016年第三季开始升息，在美联储发表声明前预计第四季升息。

尽管英镑周四微幅下跌，报0.7165英镑，但仍接近上述的高位，英镑兑美元 升0.2%，报1.5300美元。英镑贸易加权指数 报92.8，为9月21日来的最高水平。

英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。

汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）

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