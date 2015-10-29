欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五周高点，因FED表态令英国升息预期提前

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透伦敦10月29日 - 英镑贸易加权指数周四触及五周高点，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能最早在12月升息，促使交易商将英国加息时间的预期提前。
英国央行预计将成为自金融危机以来第二个升息的主要央行，与欧洲央行的做法截然不同，上周欧洲央行称准备进一步采取刺激举措以提振欧元区经济成长。欧元区是英国的最大贸易伙伴。
英镑兑欧元 一度触及0.7145英镑，为8月20日来最高，因投资者现预计英国可能会在2016年第三季开始升息，在美联储发表声明前预计第四季升息。
尽管英镑周四微幅下跌，报0.7165英镑，但仍接近上述的高位，英镑兑美元 升0.2%，报1.5300美元。英镑贸易加权指数 报92.8，为9月21日来的最高水平。
英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。
汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。