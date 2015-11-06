欧洲汇市：英镑急跌逾1%至六个月低位，因美国就业数据强劲

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透伦敦11月6日 - 英镑兑美元周五急跌逾1%，至逾六个月低位，此前好于预期的美国就业数据增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期。
美国非农就业岗位增加27.1万个，高于路透调查的分析师的有所预期，为2014年12月以来最大增幅。投资者认为下个月升息的可能性增加，期货市场暗示升息几率为72%，高于数据发布前的58%。
尽管预计英国央行将成为继美联储之后升息的第二个主要央行，市场将英国央行把利率从历史低位上调的时间预期推迟至2016年底。
英国央行总裁卡尼周四表示，他不急于升息，强调了外部市况对英国经济增长带来的风险。
美国就业数据发布后，英镑兑美元 跌至1.5029美元低位，为5月初以来最低水平，随后回升至1.5082美元，之前英国智库英国国家经济社会研究院(NIESR)称，在截至10月的前三个月英国国内生产总值(GDP)增长0.6%。
英镑兑美元本交易日跌0.9%，本周将录得2.3%的跌幅，为八个月来的最大周跌幅。
英镑兑欧元升0.4%，报0.71285英镑。
市场稍早没有对英国数据作出反应。数据显示，英国9月制造业产出增长步伐为逾一年来最快，贸易赤字减少幅度大于预期。
“随着近期上涨周期的结束，英镑多头的理据已消失，我们建议转向英镑兑美元的空头，”德意志银行货币策略师Oliver Harvey称。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。