欧洲汇市：英镑急跌逾1%至六个月低位，因美国就业数据强劲

路透伦敦11月6日 - 英镑兑美元周五急跌逾1%，至逾六个月低位，此前好于预期的美国就业数据增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

美国非农就业岗位增加27.1万个，高于路透调查的分析师的有所预期，为2014年12月以来最大增幅。投资者认为下个月升息的可能性增加，期货市场暗示升息几率为72%，高于数据发布前的58%。

尽管预计英国央行将成为继美联储之后升息的第二个主要央行，市场将英国央行把利率从历史低位上调的时间预期推迟至2016年底。

英国央行总裁卡尼周四表示，他不急于升息，强调了外部市况对英国经济增长带来的风险。

美国就业数据发布后，英镑兑美元 跌至1.5029美元低位，为5月初以来最低水平，随后回升至1.5082美元，之前英国智库英国国家经济社会研究院(NIESR)称，在截至10月的前三个月英国国内生产总值(GDP)增长0.6%。

英镑兑美元本交易日跌0.9%，本周将录得2.3%的跌幅，为八个月来的最大周跌幅。

英镑兑欧元升0.4%，报0.71285英镑。

市场稍早没有对英国数据作出反应。数据显示，英国9月制造业产出增长步伐为逾一年来最快，贸易赤字减少幅度大于预期。

“随着近期上涨周期的结束，英镑多头的理据已消失，我们建议转向英镑兑美元的空头，”德意志银行货币策略师Oliver Harvey称。(完)