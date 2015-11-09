欧洲汇市：英镑收复部分失地，此前受英国央行加息立场和美国数据压制

路透伦敦11月9日 - 英镑兑美元周一在稍高于1.51美元的水准上持稳，兑欧元上涨约0.3%，在伦敦交易时段下午四点收盘前的上涨，帮助收复了前两个交易日2.5%跌幅的一部分。

许多策略师认为，英镑似是受到预期中的美元进一步上涨影响最大的货币之一，英国央行上周在加息方面的立场感觉有变。

美国上周五发布的非农就业数据坚挺程度超出预期，支撑了美联储下月加息的预期，从而支撑美元兑欧元有望向平价水准挺进。

但交易商称，市场周一基本处于盘整态势。

“非农就业数据后有一个缺口需要填补，”Western Union的货币对冲经理Tobias Davis称。

“市场不喜欢缺口，所以我的解读是市场理所当然地得到喘息的机会，这些都看上去好似盘中的噪音，”他称。

1702 GMT，英镑兑美元涨0.4%，报1.5118美元，几乎所有涨幅在伦敦交易时段最后一个小时录得，但仍然离周五触及的逾六个月低位1.5027美元不远。英镑兑欧元上涨约0.3%，报0.7120英镑。

如果英国央行将货币紧缩推迟到明年一段时间，英镑料会进一步受压。巴克莱外汇策略师本周的策略是押注美元兑英镑上涨。

“我们建议在周三英国就业数据前做空英镑/美元，”他们在周报中写道，指出有望在周五突破长期支撑位1.5180美元。

“若薪资增速低迷和就业创造放缓，将加大英镑的压力，关注低点1.4566。”

虽然英国央行料将是继美联储之后第二家加息的主要央行，但市场将英国央行加息的预期时间推迟至2016年晚些时候。

英国央行总裁卡尼上周四表示，他不急于升息，强调了外部市况对英国经济增长带来的风险。(完)

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