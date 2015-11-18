欧洲汇市：英镑贸易加权指数守在三个月高位，关注零售销售数据

路透伦敦11月18日 - 英镑贸易加权指数周三守在三个月高位，外汇投资者关注将于明天发布的英国零售销售数据，以寻找方向。

稍早，英镑 急升至1.5250美元，此前英国央行副总裁布罗德班特在参加路透的一项活动时称，投资者不应该太相信市场对央行何时升息的押注。市场目前预计一年多以后央行才会进行首次升息。

但在美国外汇市场开始交易后，英镑回落，全日持平于1.5215美元，兑欧元 也持平于0.7002英镑，接近周二触及的0.6985英镑的三个半月高位，以及7月触及的0.6935英镑的八年高位。

英镑兑欧元上涨令英镑贸易加权指数 持于自8月中以来的最高水平94.0。

分析师称，周四的零售数据非常重要，因英国央行收紧货币政策将以此数据作为依据。市场预计零售销售下跌0.5%。

法国兴业银行(Societe Generale)货币策略师Alvin Tan称，数据带来的任何影响将是短暂的，因市场清楚，零售销售数据月度之间的变动很大。

Tan称，更应该引起注意的是12月2日的欧洲央行政策会议，市场预计该行将进一步放宽政策。

“距离欧洲央行会议大约还有两周时间，会议前欧元很可能走低，但我对跌穿0.69英镑持怀疑态度，”Tan称。

英国央行副总裁布罗德班特在讲话中称，市场消化的英国何时开始升息的预期可能变化很快，分析师不应“过度关注”对央行升息时机的预测。

总的来说，他通胀报告以及经济闲置产能的评论措辞相当强硬，”伦敦法国巴黎银行分析师Michael Sneyd说。