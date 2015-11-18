欧洲汇市：英镑贸易加权指数守在三个月高位，关注零售销售数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦11月18日 - 英镑贸易加权指数周三守在三个月高位，外汇投资者关注将于明天发布的英国零售销售数据，以寻找方向。
稍早，英镑 急升至1.5250美元，此前英国央行副总裁布罗德班特在参加路透的一项活动时称，投资者不应该太相信市场对央行何时升息的押注。市场目前预计一年多以后央行才会进行首次升息。
但在美国外汇市场开始交易后，英镑回落，全日持平于1.5215美元，兑欧元 也持平于0.7002英镑，接近周二触及的0.6985英镑的三个半月高位，以及7月触及的0.6935英镑的八年高位。
英镑兑欧元上涨令英镑贸易加权指数 持于自8月中以来的最高水平94.0。
分析师称，周四的零售数据非常重要，因英国央行收紧货币政策将以此数据作为依据。市场预计零售销售下跌0.5%。
法国兴业银行(Societe Generale)货币策略师Alvin Tan称，数据带来的任何影响将是短暂的，因市场清楚，零售销售数据月度之间的变动很大。
Tan称，更应该引起注意的是12月2日的欧洲央行政策会议，市场预计该行将进一步放宽政策。
“距离欧洲央行会议大约还有两周时间，会议前欧元很可能走低，但我对跌穿0.69英镑持怀疑态度，”Tan称。
英国央行副总裁布罗德班特在讲话中称，市场消化的英国何时开始升息的预期可能变化很快，分析师不应“过度关注”对央行升息时机的预测。
总的来说，他通胀报告以及经济闲置产能的评论措辞相当强硬，”伦敦法国巴黎银行分析师Michael Sneyd说。
“我们认为，市场对这份通胀报告的解读比实际情况来得更加温和。英国央行旨在以极缓的脚步收紧政策，不过很可能会出现几次合理的提前升息的情况。”(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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