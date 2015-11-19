欧洲汇市：英镑兑欧元从三个月高位回落，因英国零售销售数据疲弱

路透伦敦11月19日 - 英镑兑欧元周四从三个月高位回落，因英国零售销售数据疲弱，该数据支撑了英国不会很快升息的预期。

根据英国工业联盟(CBI)数据，11月制造业产出预期差值为负6，10月为正5，这是三年来首次下降。

决策者在进行金融危机以来首次升息前，希望看到更平衡的经济复苏迹象，经济复苏更多地依赖于制造业和出口，而不是服务业和国内需求。

欧元 稍早跌破0.70英镑，但数据发布后欧元走强，最高升至0.7025英镑，日内上涨0.2%。英镑兑欧元周三触及0.6982英镑的三个月高位。

英镑兑美元 涨0.5%，报1.5317美元，为两周最高水平。美元今日全线下跌。

但分析师称，美元下跌是暂时的，只是短暂的回调，因投资者在周三美元兑一篮子货币触及七个月高位后获利了结。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的会议记录增强了美国下月升息的预期。

英国数据显示，10月零售销售较上月下降0.6%，跌幅超过预期。9月受益于世界杯橄榄球赛零售销售大增，10月下跌是普遍预计到的。

“英国零售销售数据有点令人失望，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan称。

英镑 周三上涨，因英国央行副总裁布罗德班特在参加路透的一项活动时称，投资者不应该太相信市场对央行何时升息的押注。市场目前预计一年多以后央行才会进行首次升息。(完)

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