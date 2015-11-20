欧洲汇市：英镑兑欧元逼近三个月高位，受欧洲央行总裁德拉吉讲话提振

路透伦敦11月20日 - 周五英镑兑欧元逼近三个月高位，在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉强化近期进一步放松货币政策的预期后，投资者加速抛售欧元。

德拉吉周五称，欧洲央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率，并强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具。该评论是欧洲央行迄今为止对于12月3日新推刺激措施所发出的最强烈的暗示。

欧元兑英镑 一度跌0.5%至0.6985英镑，略高于周三所及的三个月低位0.6982。欧元料连续第二周录得周度跌幅，交易商预计，在12月3日欧洲央行会议之前，投资者调整头寸，欧元还存在进一步的下跌空间。

“很明显，欧元面临很多下行压力，但在0.70英镑价位买家持续进场，”Oanda分析师Craig Erlam称，“我认为现阶段需要有重大消息才能突破此价位，比如欧洲行货暗示刺激措施的规模。”

与欧元区货币政策前景形成对比的是，投资者正在押注英国央行将升息，或许在2016年下半年进行。这使两年期英国公债 与同期德国公债 收益率之差维持在近八年最阔水平，并给英镑带来支撑。

英国周五公布的数据显示，10月公共财政恶化，但英镑基本没有反应。英国10月公共部门净借款升至82亿英镑，高于上年同期的71亿英镑，也高于路透调查预估的60亿英镑。

英镑兑美元 下跌0.6%，报1.5197美元。受欧元疲弱提振，美元全线上涨。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的上次政策会议记录强化了美国将在12月升息的预期。(完)

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