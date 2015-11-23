欧洲汇市：英镑下跌，投资者等待从卡尼和奥斯本讲话中寻找线索

路透伦敦11月23日 - 英镑周一下滑，因投资者等待未来几天英国财政大臣发表中期预算评估报告和英国央行官员出席听证会，以从中寻找交投线索，市场可能会因此出现波动。

英镑兑欧元 和英镑贸易加权指数 上周触及三个月高位，因欧元区将采取进一步刺激政策的预期升温。欧元区为英国的最大贸易伙伴。

英国央行的下一步政策走向料为加息，但市场对英国央行升息时间的预期已经推迟至2016年底，大约比预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息晚一年。美联储料将在今年12月升息。

英镑兑美元 下跌0.2%，报1.5165美元，距离本月稍早触及的七个月低位1.5027美元不远。英镑兑欧元下跌0.15%，报0.7015英镑，因欧元受到好于预期的欧元区采购经理人指数(PMI)报告提振，该报告显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速。

法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，英镑的走软主要受美元全线走强影响，中期而言，该行仍看涨英镑。

“我们认为，市场低估了英国央行升息的时点和速度，目前市场认为首次升息会在2017年第一季前，但我们仍认为会在明年5月份发生。”

英国央行总裁卡尼和包括首席经济学家霍尔丹在内的其他央行决策者周二将在英国议会发表证词陈述，投资者将从中寻找关于未来升息的线索。

投资者还关注周三英国财政大臣奥斯本的“秋季声明”，届时还将有英国预算责任办公室(OBR)的经济预估报告和预算支出评估报告出炉。(完)

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