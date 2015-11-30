欧洲汇市：英国央行官员警语拖累英镑跌穿1.50美元，为4月以来首见

* 英镑触及七个月低位，随后因美国数据疲弱反弹

* 英国央行政策委员弗利葛预计强势英镑造成的紧缩效应“巨大”

* 关注周四欧洲央行会议，预计祭出更多刺激措施

路透伦敦11月30日 - 英镑兑美元周一跌穿1.50美元，为4月来首见，此前一名英国央行决策官员就强势英镑对通胀的影响提出警告，但在美国疲弱的数据拖累美元走低后，英镑略有反弹。

新加入英国央行货币政策委员会(MPC)的委员弗利葛周末在报纸专访中表示，强势英镑所造成的紧缩效应“巨大”，他希望在开始升息之前，能先见到成长趋于稳定或加速。

虽然英镑兑美元 周一触及七个月低点1.4994美元，但英镑贸易加权指数 仍接近八年高点。

这主要是因为欧元因欧洲央行料将推出大规模刺激计划而大跌；欧元区是英国最大贸易伙伴。欧洲央行周四将举行会议，料将进一步放宽政策，这可能会进一步推低欧元。

周一英镑兑欧元 涨0.3%，报0.7026英镑，较今年稍早触及的八年高位0.6935英镑低不到0.01英镑。

1550 GMT，英镑兑美元涨0.1%，报1.5046美元，此前发布的美国芝加哥采购经理人指数(PMI)大幅下跌至48.7，10月为56.2，低于路透调查的经济学家的最低预估。

“英镑反弹的原因是美国今天下午的数据有些疲弱，而且对于许多市场参与者来说，1.50美元是一个心理关口，过去几个月好几次试图突破此价位，但都没有成功，”巴克莱的货币策略师Nikolaos Sgouropoulos称。

“我们认为将在年底跌破1.50美元，并将在该价位维持一段时间，”他称。

投资者目前预计英国央行将在2016年底开始升息，而预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月开始升息。

“英央行进一步强调，较之美联储，英镑走强对通胀前景有更强的打压作用，这将使英央行逐步收紧政策，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价