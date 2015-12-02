欧洲汇市：英镑跌至七个半月低位，因美国数据强劲

路透伦敦12月2日 - 英镑兑美元周三下滑1%，触及4月以来最低水平，因美国数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月稍晚升息的预期。

一份调查显示，建筑业采购经理人指数(PMI)比市场预期低近3点，这也打击了英镑。

周二发布的制造业PMI数据也不及预期。这些数据让人们越发认为，英国经济无法产生出持续的需求压力，从而促使英国央行升息。

相反，美国数据显示，11月民间就业岗位增加，表明就业增长可能强劲到足以支撑美联储在12月会议上升息，这将是该行近10年来首次升息。

数据发布后，英镑 跌至七个半月低位，报1.4936美元，英镑兑欧元 也下跌0.3%，报0.7075英镑。

“我认为主要是受美元走势驱动，英镑兑美元下挫，欧元兑美元也同走软，令欧元兑英镑出现振动，但缺少真正的方向，”RBC Capital Markets货币策略师Adam Cole称。

欧洲央行可能在本周四的会议上进一步下调本已为负的存款利率，并宣布扩大资产购买计划规模。投资者目前押注英央行直到2016年底才会开始升息。

数家大型银行预计明年英镑将走软。

摩根士丹利在本周发布的2016年全球展望中，预计英镑兑美元将在一年的时间里跌至1.40美元。但其他银行仍认为，在1.50美元关口很多企业和投资者仍可能本能地想要买进英镑。(完)

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