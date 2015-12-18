欧洲汇市：英镑录得四个月来最差周度表现，英国央行料不急于升息

路透伦敦12月18日 - 英镑兑美元周五徘徊在八个月低点附近，本周英镑贸易加权指数表现料仍将为8月来最差，投资者认为英国央行不急于追随美联储的脚步升息。

美联储周三如预期宣布升息25个基点，并暗示明年至少会上调利率四次，导致美元兑主要货币都走高。

不过，虽然市场预计英国央行将是金融危机以来第二家采取升息行动的主要央行，但投资者认为英国央行要到2016年下半年甚至2017年初才会行动。本周数据显示，通胀率为零，薪资增长放缓，这都令英央行没有迫切升息的压力。

英国央行副总裁夏菲克周一表示，目前英国采取行动的必要性小于美联储，而且英国处于纪录低位0.5%的指标利率不是下限。

英镑兑美元 周五跌0.1%至1.4894美元，离周四触及的4月末以来最低1.4865高不到0.20美元。

英镑兑欧元 跌0.2%至0.7280英镑。

英镑贸易加权指数触及91.3，本周大跌1.4%，为8月底来最差周度表现。

“对英镑的信心也已经被消磨掉，”FXTM的分析师Lukman Otunuga表示，“英国通胀上升速度温和，对于英国央行可能把升息时间推迟到2016年很晚的担忧，削弱了投资者对于英镑的兴趣。英镑仍然脆弱，这应该会鼓励卖家。”(完)

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