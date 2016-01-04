欧洲汇市：英镑新年开局触及九个月低点，受英国成长与退欧疑虑影响

路透伦敦1月4日 - 英镑兑美元周一触及九个月低点，对英国经济成长恐不足为今年升息提供充分理由的担忧，以及英国可能退出欧元区的不安情绪，均令英镑承压。

在多数交易员结束假期重返工作岗位的第一天，英镑兑美元 下跌0.4%，至1.4665美元，为4月以来最低位，过去两个月下跌将约5%。 英国首相卡梅隆承诺将在2017年底前就英国是否留在欧盟区进行全民公投，但上个月他曾暗示公投可能提前至今年，很多市场人士押注公投最快在今年6月进行。因公投结果不明朗，可能给市场带来很大的不确定性，因此可能导致市场动荡。

英镑涨势持续至去年年中，英镑贸易加权指数在8月触及七年半高点，受英国央行可能在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟进升息的预期提振。

但英国通胀陷于近零水平，且其他经济数据疲弱，许多投资者预估英国最快要到年底才会升息。

数据显示，英国12月制造业增长再次放缓，这对提振英镑毫无帮助，尽管同时公布的其它数据显示，英国11月消费者信贷以近10年来最快的速度增长。

英镑兑欧元 盘中触及两个半月低点0.74235英镑，后回升至0.73585英镑，日内上涨0.3%，但自去年7月触及八年高点后，英镑兑欧元已下挫约7%。(完)

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