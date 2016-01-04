欧洲汇市：英镑新年开局触及九个月低点，受英国成长与退欧疑虑影响

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透伦敦1月4日 - 英镑兑美元周一触及九个月低点，对英国经济成长恐不足为今年升息提供充分理由的担忧，以及英国可能退出欧元区的不安情绪，均令英镑承压。
在多数交易员结束假期重返工作岗位的第一天，英镑兑美元 下跌0.4%，至1.4665美元，为4月以来最低位，过去两个月下跌将约5%。 英国首相卡梅隆承诺将在2017年底前就英国是否留在欧盟区进行全民公投，但上个月他曾暗示公投可能提前至今年，很多市场人士押注公投最快在今年6月进行。因公投结果不明朗，可能给市场带来很大的不确定性，因此可能导致市场动荡。
英镑涨势持续至去年年中，英镑贸易加权指数在8月触及七年半高点，受英国央行可能在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟进升息的预期提振。
但英国通胀陷于近零水平，且其他经济数据疲弱，许多投资者预估英国最快要到年底才会升息。
数据显示，英国12月制造业增长再次放缓，这对提振英镑毫无帮助，尽管同时公布的其它数据显示，英国11月消费者信贷以近10年来最快的速度增长。
英镑兑欧元 盘中触及两个半月低点0.74235英镑，后回升至0.73585英镑，日内上涨0.3%，但自去年7月触及八年高点后，英镑兑欧元已下挫约7%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)