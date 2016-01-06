欧洲汇市：英镑兑美元降至九个月低位，因服务业增速略为放缓

路透伦敦1月6日 - 英镑兑美元周三下滑至4月来最低水准，英国最主要经济领域－服务业的增速略为放缓，支撑了英国央行将不会很快升息的预期。

对英国可能“退欧”的担忧也施压于英镑，关于是否“退欧”的全民公投最快可能在6月进行，这可能令英国央行升息时机变得复杂。

全球最大货币交易银行之一的美银美林周三称，已将英国央行在金融危机后首次升息的时点从之前的5月推迟至9月。

“英国退欧”的不确定性、薪资数据疲弱和美银美林认为英国央行在对外沟通中的语气发生改变是推迟升息时点预期的原因。

英镑 最多下跌0.5%，至1.4602美元的九个月低位，后略有反弹，报1.4620美元，距离五年半低位仅差0.5美分。英镑兑欧元 下跌0.4%，报0.7357英镑。

Markit/CIPS编纂的报告称，英国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至55.5，低于11月的55.9。路透调查的分析师此前预期，英国服务业PMI在11月创下四个月高位后，12月将放缓到55.6。

“英镑普遍而言表现疲软，服务业数据并无太大助益，”丹麦盛宝银行外汇分析师John Hardy说。“主要推动因素一直是英国升息预期，但可能的时间还相当遥远。”

英国首相卡梅伦曾承诺将在2017年底之前举行公投，但上月暗示公投可能今年就会举行。