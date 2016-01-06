欧洲汇市：英镑兑美元降至九个月低位，因服务业增速略为放缓

投行观点：礼来目标价上调至93美元，评级为买入--Jefferies
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路透伦敦1月6日 - 英镑兑美元周三下滑至4月来最低水准，英国最主要经济领域－服务业的增速略为放缓，支撑了英国央行将不会很快升息的预期。
对英国可能“退欧”的担忧也施压于英镑，关于是否“退欧”的全民公投最快可能在6月进行，这可能令英国央行升息时机变得复杂。
全球最大货币交易银行之一的美银美林周三称，已将英国央行在金融危机后首次升息的时点从之前的5月推迟至9月。
“英国退欧”的不确定性、薪资数据疲弱和美银美林认为英国央行在对外沟通中的语气发生改变是推迟升息时点预期的原因。
英镑 最多下跌0.5%，至1.4602美元的九个月低位，后略有反弹，报1.4620美元，距离五年半低位仅差0.5美分。英镑兑欧元 下跌0.4%，报0.7357英镑。
Markit/CIPS编纂的报告称，英国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至55.5，低于11月的55.9。路透调查的分析师此前预期，英国服务业PMI在11月创下四个月高位后，12月将放缓到55.6。
“英镑普遍而言表现疲软，服务业数据并无太大助益，”丹麦盛宝银行外汇分析师John Hardy说。“主要推动因素一直是英国升息预期，但可能的时间还相当遥远。”
英国首相卡梅伦曾承诺将在2017年底之前举行公投，但上月暗示公投可能今年就会举行。
由于公投结果难料，英镑未来数月可能面临不确定性及震荡波动。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f