欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年半低位，因“退欧”忧虑和升息前景更加渺茫

路透伦敦1月7日 - 英镑兑美元周四挫跌至五年半低位，兑欧元则跌至三个月低点，因交易商对英国央行今年升息的预期减弱。

市场对今年9月以前升息的期待在过去24小内几近瓦解，2016年9月英镑短期利率期货<0#FSS:>上升11个基点。

此前一系列调查结果，凸显英国整体经济前景存在疑虑，关于英国可能退出欧盟诸多争议，料将主导今年的经济局势。

周四的一项民调显示，在已经作出决定的英国人中，绝大多数支持脱离欧盟。

“英镑不断下跌，目前我找不到任何买进的理由，”伦敦某银行一名资深交易员表示，“我认为英镑当然会跌破1.40美元，尽管今天主要走势在于欧元兑英镑，这个货币对从昨晚起才刚受到大力拉抬。”

英镑/美元 下跌约0.005美元至1.4572美元，欧元/英镑 则上涨逾1%,至0.7457英镑。

美银美林周三表示，已然将英国自金融危机后首度升息时点的预估，由先前预估的5月推后至今年11月。

周三发布的服务业采购经理人(PMI)指数调查显示，该指数从11月的55.9下跌至55.5。(完)

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