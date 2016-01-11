欧洲汇市：英镑从五年半低点反弹，关注本周央行货币政策会议

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8572元附近
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
路透伦敦1月11日 - 英镑兑美元周一从五年半低点小幅回升，从剧烈的跌势中稍作喘息，今年迄今英镑成为表现最差的主要货币之一。
市场对英国央行开始升息时机的预期推迟至了2017年，英镑因此走软。投资人之前押注英国在今年下半年升息。
英国是否退出欧盟的不确定性也打击了人气，并可能使涨势受到抑制。
最新数据显示，投机客增加英镑空仓。英镑上周五兑欧元连续第七周周线下跌。
英镑兑美元 上涨0.3%至1.4563美元，稍早曾跌至1.4491美元，为2010年6月以来最低。
英镑兑欧元 稍早触及0.7555英镑的11个月低点，随后在欧洲盘回升至0.7473英镑。
本周的关注焦点将是英国央行的货币政策会议，以及随后公布的会议记录。预期该会议记录将重申12月温和的基调，即油价走疲将令通胀率疲弱，且薪资增长低迷。
IronFX Global资深分析师Sakis Paraskevov说道：“会议记录给予我们一窥委员们就英国经济前景以及未来决定的想法，尤其适逢英国可能退欧的公投临近，且英镑正测试2010年6月来的最低水平。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0629 1.0630 -0.01 +1.10 1.0513 美元/日圆 114.63 114.65 -0.02 -1.92 116.87 欧元/日圆 121.88 121.85 +0.02 -1.02 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2261 1.2257 +0.03 -0.61 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3269 -0.08 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8375 6.8380 -0.01 -1.94 6.9726 澳元/美元 0.75