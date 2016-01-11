欧洲汇市：英镑从五年半低点反弹，关注本周央行货币政策会议

路透伦敦1月11日 - 英镑兑美元周一从五年半低点小幅回升，从剧烈的跌势中稍作喘息，今年迄今英镑成为表现最差的主要货币之一。

市场对英国央行开始升息时机的预期推迟至了2017年，英镑因此走软。投资人之前押注英国在今年下半年升息。

英国是否退出欧盟的不确定性也打击了人气，并可能使涨势受到抑制。

最新数据显示，投机客增加英镑空仓。英镑上周五兑欧元连续第七周周线下跌。

英镑兑美元 上涨0.3%至1.4563美元，稍早曾跌至1.4491美元，为2010年6月以来最低。

英镑兑欧元 稍早触及0.7555英镑的11个月低点，随后在欧洲盘回升至0.7473英镑。

本周的关注焦点将是英国央行的货币政策会议，以及随后公布的会议记录。预期该会议记录将重申12月温和的基调，即油价走疲将令通胀率疲弱，且薪资增长低迷。

IronFX Global资深分析师Sakis Paraskevov说道：“会议记录给予我们一窥委员们就英国经济前景以及未来决定的想法，尤其适逢英国可能退欧的公投临近，且英镑正测试2010年6月来的最低水平。”(完)

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