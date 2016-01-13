欧洲汇市：英镑跌至五年半低位，投资者关注英国央行政策会议

路透伦敦1月13日 - 英镑兑美元周三触及五年半低位，延续了大幅下挫的走势，英镑在一个月内已经下跌近6%。

英镑上日跌逾1%，因数据显示英国11月工业生产创下2013年初以来最大降幅，增添对英国经济复苏强度的疑虑，也鼓励了英国央行不会很快升息的预期。

这份数据令摩根大通和其它几个大银行将英国首次升息时点预期推迟至今年底。

英国央行将在周四发表今年第一份货币政策决定，大部分分析师预计本次会议将与上次会议一样、以8-1的投票结果维持利率不变。一些人认为，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂可能会改变决定，他在去年12月的会议上投票支持升息。

英镑兑美元 跌至1.4380美元的2010年6月以来最低水平，英镑兑欧元 下跌0.1%，至0.75035英镑，接近周一触及的0.7555英镑的11个月低位。

对利率预期敏感的五年期英债收益率 跌至近11个月低点，触及10月2日来最低的1.086%，之后反弹收报1.095%，当日跌约1个基点。

“英国利率正在消化非常鸽派的会议基调，英国央行可能确实会持鸽派立场，”Saxo Bank货币策略主管John Hardy称。英镑可能仍将与风险意愿息息相关。

英镑稍早获得一些喘息机会，因风险意愿在股市和油价小涨后增强，但股市和油市稍后下挫，英镑也随之下跌。英国的大规模经常账赤字令英镑成为在市场人气低迷时最易受影响的主要货币之一。