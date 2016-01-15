欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.43美元，为2010年5月来首次

路透伦敦1月15日 - 英镑兑美元周五跌穿1.43美元，触及五年半新低，兑欧元本周势将连续第八周下跌，为五年来最长跌势，因投资者愈发担心英国的经济前景。

周四英国央行发布的最近一次货币政策会议记录未能缓和投资人对一系列疲弱数据和油价暴跌将令央行维持历史低利率直至2017年的担忧，周五英镑兑美元 大跌0.9%，报1.4279美元，为2010年5月来最低。

英镑兑欧元 重挫逾1.5%，至一年最低的0.7669英镑。英镑贸易加权指数 也触及一年低点。

对于英国将就是否退欧举行公投的担忧加重，对英镑汇率构成了压制，过去一个月英镑兑欧元大跌逾6%。英国首相卡梅伦曾承诺2017年底之前举行公投，不过最早可能今年6月就会举行。

在结果不明朗的情况下，投资者将迎来市场的波动，而这些忧虑也是导致12月初以来英镑走势低迷的关键因素。

“英国经济的不利因素明显增加...国民账户数据暗示经济成长背后的动能比之前预期的要小。”德国商业银行策略师在研究报告中写道。

“而且...英国央行可能不愿在英国退欧公投前升息，因此在当前的局势下，英国央行更有可能暂时按兵不动。”(完)

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