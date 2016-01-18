欧洲汇市：英镑在五年半低位附近挣扎，市场关注通胀数据和央行总裁讲话

路透伦敦1月18日 - 英镑周一挣扎着从五年半低点回升，因投资者看不到买入英镑的理由，却看到英国可能“脱欧”、油价下挫和经济前景萎靡不振等诸多风险。

英镑兑美元 在过去六个月下跌了近10%，仅在过去一个月内就录得约一半的跌幅，周一早盘触及1.4228美元，为2010年5月以来最低水平，1630 GMT，回升至1.4271美元。

英镑兑欧元 已在过去八周连续下跌，跌幅达近10%，而大部分分析师原先认为，欧元会在这段时间兑英镑下跌。周一，英镑回升0.4%，报0.7627英镑，仍接近上周触及的一年低位0.76935英镑。

因数据疲软和油价下跌，投资者已经将英国升息时间预估推迟到2017年，这对英镑打击很大。

此外，对于英国在欧盟成员国地位的担忧，也令英镑承压。首相卡梅伦已经允诺在2017年底以前就英国是否脱欧举行公投，但一些投资者认为公投可能最早在今年6月就举行，并加大了在衍生品市场对看空英镑的赌注。

“基本面上看，这两大事件重压英镑，”法国兴业银行货币策略师Alvin Tan称，“一个是‘脱欧’，一个是增长数据疲弱推迟了英国央行升息的预期时点。”

但Tan称，从技术角度看，英镑被超卖，英镑对欧元跌出九个月的交易区间的事实加速了英镑的下跌。

投资者现在关注通胀数据和周二英国央行总裁卡尼的讲话，以寻找下一步行动的线索。

“从经济角度来看，大宗商品价格承受的重压将导致通胀降至更危险的水平，这将可能打击(英镑)投资者人气，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价