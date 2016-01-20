欧洲汇市：英镑/美元自七年低位回升，因英国失业率意外降至10年最低

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元周三自七年低位回升，此前数据显示，英国失业率意外降至10年最低。
数据公布前，英镑兑美元 刚触及七年低位，延续过去两个月大跌8%的走势，因投资人推迟英国央行开始升息时机的预期。对英国可能“退欧”的担忧也重压英镑。
但周三的数据给英镑带来一些喘息的空间，尽管分析师表示，这并未改变英国的基本面情况。
官方数据显示，截至11月的三个月失业率意外降至5.1%，为2006年初以来最低，但同期薪资增速创下自2月以来最低。
英镑兑美元 稍早触及2009年3月来的低位1.4125美元，1650 GMT，英镑兑美元报1.4169美元，日内小涨0.1%。
英镑兑欧元 亦缩减跌幅，报0.7699英镑，日内下跌0.1%，高于稍早触及的一年低点0.7756。
“目前需要强劲的英国数据来缓和一些英镑卖压，”IronFX分析师Sakis Paraskevov表示，“如果英国数据继续像就业报告这样令人鼓舞，英国央行升息时机的预期可能会缓慢前移，对英镑构成一些支撑。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。