欧洲汇市：英镑/美元自七年低位回升，因英国失业率意外降至10年最低

路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元周三自七年低位回升，此前数据显示，英国失业率意外降至10年最低。

数据公布前，英镑兑美元 刚触及七年低位，延续过去两个月大跌8%的走势，因投资人推迟英国央行开始升息时机的预期。对英国可能“退欧”的担忧也重压英镑。

但周三的数据给英镑带来一些喘息的空间，尽管分析师表示，这并未改变英国的基本面情况。

官方数据显示，截至11月的三个月失业率意外降至5.1%，为2006年初以来最低，但同期薪资增速创下自2月以来最低。

英镑兑美元 稍早触及2009年3月来的低位1.4125美元，1650 GMT，英镑兑美元报1.4169美元，日内小涨0.1%。

英镑兑欧元 亦缩减跌幅，报0.7699英镑，日内下跌0.1%，高于稍早触及的一年低点0.7756。

“目前需要强劲的英国数据来缓和一些英镑卖压，”IronFX分析师Sakis Paraskevov表示，“如果英国数据继续像就业报告这样令人鼓舞，英国央行升息时机的预期可能会缓慢前移，对英镑构成一些支撑。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)