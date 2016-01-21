欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.41美元触及七年低位，对欧元走势挣扎

路透伦敦1月21日 - 英镑兑美元周四跌至七年低位，兑欧元走势挣扎，因在英国短期内不会升息的背景下，一个月前开始的对英镑的大幅抛售加速。

欧元兑美元 大幅下挫，兑日圆触及九个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话为3月进一步推出货币刺激举措打开了大门。

在欧洲央行决定维持主要利率不变后，德拉吉告诉记者，该行预计利率“将在较长时间内维持在现在或更低的水平”。

欧元兑英镑仍能守住了涨幅，凸显了英镑人气有多疲弱。

英镑兑美元 一度下跌0.8%，报1.4080美元的七年低点，后略有反弹，全日下跌0.6%，报1.4111美元。英镑自12月初以来已经下跌了10%。

欧元兑英镑 持稳于0.7670英镑，周三触及0.7756英镑的一年高位。

“尽管德拉吉发表了讲话，欧元兑英镑仍勉力守住了涨幅，”Foenix Partners董事总经理Richard de Meo称，“我们认为欧元/英镑目前水平有点高，应该向下修正。”

本周稍早公布的英国通胀率数据略微好于预期，给予英镑短暂提振。

“整体而言，本周的数据好于预期，尤其是核心消费者物价通胀，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。他说，他预计一旦整体通胀开始上升，薪资将加快增长，这将支撑英镑和升息预期。

他并称，英镑在市场出现避险氛围时受创，由于英国经济的开放性，中国增长放缓等外部因素对其经济和货币政策的冲击要大于其他地区。 (完)

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