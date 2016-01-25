欧洲汇市：英镑走疲，受利率和“脱欧”前景不确定拖累

路透伦敦1月25日 - 英镑贸易加权指数周一微幅下跌，投资者关注潜在“脱欧”对英国经济的风险，以及2017年之前英国利率仍将维持纪录低位的前景。

英国公布一系列疲弱经济数据，加上围绕全球经济成长的担忧，令市场推后了对英国央行开始升息的时点预期，从而拖累英镑兑美元数周来跌逾6%。另外，围绕英国公投可能支持脱欧的担忧也令英镑承压。

英镑贸易加权指数 下跌0.6%，报88.0。英镑兑美元 周一持平于1.4270美元，较上周所及七年低点1.4080仅高2美分。英镑兑欧元 跌0.25%至0.7592英镑，上周曾触及一年低位0.7756。

纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor称，在上周末的世界经济论坛上，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对英国脱欧风险的警告，令此事再度成为投资者的关注焦点。

“目前唯一的问题是英镑能跌多深，因为不可避免地汇率跌至这一水准时，市场将开始关注1.34美元左右的2009年低位，如果跌破此处，那就没什么可阻挡英镑跌至1980年代的水准了，”他称。

上周五的数据好坏不一，12月政府借贷大幅下降，但零售销售按年的表现为2014年9月以来最弱。

法国兴业银行分析师在研究报告中对客户称，他们继续看空英镑，尽管短期内英镑可能将略微上涨。

本周英镑关注的主要经济数据是，将于周四公布的英国第四季国内生产总值(GDP)初值，预料按季上升0.5%。(完)

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