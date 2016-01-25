欧洲汇市：英镑走疲，受利率和“脱欧”前景不确定拖累

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透伦敦1月25日 - 英镑贸易加权指数周一微幅下跌，投资者关注潜在“脱欧”对英国经济的风险，以及2017年之前英国利率仍将维持纪录低位的前景。
英国公布一系列疲弱经济数据，加上围绕全球经济成长的担忧，令市场推后了对英国央行开始升息的时点预期，从而拖累英镑兑美元数周来跌逾6%。另外，围绕英国公投可能支持脱欧的担忧也令英镑承压。
英镑贸易加权指数 下跌0.6%，报88.0。英镑兑美元 周一持平于1.4270美元，较上周所及七年低点1.4080仅高2美分。英镑兑欧元 跌0.25%至0.7592英镑，上周曾触及一年低位0.7756。
纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor称，在上周末的世界经济论坛上，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对英国脱欧风险的警告，令此事再度成为投资者的关注焦点。
“目前唯一的问题是英镑能跌多深，因为不可避免地汇率跌至这一水准时，市场将开始关注1.34美元左右的2009年低位，如果跌破此处，那就没什么可阻挡英镑跌至1980年代的水准了，”他称。
上周五的数据好坏不一，12月政府借贷大幅下降，但零售销售按年的表现为2014年9月以来最弱。
法国兴业银行分析师在研究报告中对客户称，他们继续看空英镑，尽管短期内英镑可能将略微上涨。
本周英镑关注的主要经济数据是，将于周四公布的英国第四季国内生产总值(GDP)初值，预料按季上升0.5%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债