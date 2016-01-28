欧洲汇市：英镑急升逾1%至两周高位，因风险意愿增强

路透伦敦1月28日 - 英镑兑美元周四急升逾1%，至两周高位，此前发布的数据显示，英国经济增长速度符合预期，且投资者的风险意愿出现温和回升。

路透报导称，欧盟向英国提出了一项可以帮助限制移民从其它欧盟国家流向英国的“紧急刹车”规定，这帮助英镑 尾盘进一步上涨，短暂超过1.44美元价位。

对预计今年某一时候进行的英国“脱欧”公投的担忧近几个月重压英镑，英镑稍晚回落至1.4374美元，但全日仍上涨1%。

“今日的风险意愿不错，所以过去几周的下行动能出现一些逆转，”ING货币策略师Viraj Patel称，“但我认为这是一个暂时的走势，不是基本面带动的走势。”

英国统计局周四公布，第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，符合分析师预估，略高于第三季增幅0.4%。

这令英国央行下一步行动为升息的预期存活下来。相反地，欧洲央行可能在3月扩大其货币刺激政策，这一预期令欧元上行受限。

英镑兑欧元 涨0.5%，报0.7618英镑。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)货币策略师Manuel Oliveri称，数据给英镑提供了释压性反弹的机会。(完) (编译 刘静；审校 李军)