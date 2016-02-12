欧洲汇市：英镑兑欧元从14个月低点反弹，避险交易进行周末整固

路透伦敦2月12日 - 英镑兑欧元周五从14个月低点反弹，受助于许多避险交易进行周末整固。自2月初以来避险交易一直主导全球金融市场。

英镑兑欧元 自12月以来累计下跌约10%，因对英国央行升息时间的预期已从2016年底推后到至少2020年，投资者目前预计英国未来一年降息 的机率为50%。

对英国可能在公投后脱离欧盟的担忧也令英镑走势波动。不过多家银行暗示，下周英国首相卡梅伦将在欧盟峰会上寻求与其他欧盟领导人就改革计划达成一致，这可能令市场对英镑的人气变得更积极。

“下周可能至关重要，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示。

“在目前对英镑的布仓非常不利的情况下，下周有许多数据，还有欧盟峰会。如果卡梅伦能宣告胜利、宣布6月公投并开始留欧的行动，对英镑会有提振。”

英镑兑美元 上涨0.2%至1.4447美元，英镑兑欧元上涨约0.6%至0.7776英镑，周四一度跌至0.78975英镑。英镑贸易加权指数上涨至87.1，周四一度触及15个月低点86.5。

英国及欧洲其他地区银行股下跌，也打压本周对英镑的需求。英国庞大的银行及金融产业协助融通英国的经常帐赤字，若该产业面临任何风险，则将令英镑承压。

“我们认为英镑已经相当程度走疲，以反映公投的相关风险，我们认为卡梅伦若能够在回来时取得某种形式的胜利，则英镑有向上修正的空间，”巴克莱汇率策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。

“欧元/英镑近期涨太多了，”Sgouropoulos称，“目前除了市场正就现有仓位进行获利了结之外，我没有看到任何特定的推动因素。”(完)

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