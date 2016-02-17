欧洲汇市：英镑小涨，因油价反弹带动风险意愿

路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周三从两周低点小幅回升，因油价反弹带动投资人对较高风险货币的兴致，此前英国公布的就业市场数据有好有坏。

英镑兑美元 欧洲市场午后一度跌至2月1日来最低的1.4235美元，因美国公布的工业生产数据强劲，全面提振美元。

但在伊朗表达了对冻产计划的支持后，油价劲升超过5%至每桶34美元以上，英镑也随之小幅回升。

1700GMT，英镑兑美元升0.1%，报1.4310美元。英镑兑欧元 升0.2%，报0.77815英镑。

“今日风险意愿肯定是影响市场的因素－这受到油价的带动，”德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt称，“我们看到这反映在英镑走势中。”

英镑稍早升至1.4339美元，之前英国公布就业市场数据显示薪资增长在上季放缓，但在12月加快。就业人口增至3,142万的纪录高位。

英国国家统计局公布，英国第四季平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.9%(预估为增加1.9%)，为去年2月以来最低增幅。

英国截至12月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.1%(路透调查预估为5.0%)。

目前市场聚集周四将开始的为期两日欧盟峰会，届时英国首相卡梅伦将尽力确保更多对英国有利的条款，从而让英国留在欧盟。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价