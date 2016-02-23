重发-欧洲汇市：英镑跌向1.40美元，受退欧忧虑打击

(重发以删除多余代码)
路透伦敦2月23日 - 英国民众可能在6月公投中赞同脱离欧盟的担忧拖累英镑周二跌向1.40美元，触及七年新低。
英镑周一重挫1.7%，本周已经下跌2.6%，为2009年以来的最大两日跌幅。
英镑周一创英国首相卡梅伦任职六年以来的单日最大跌幅，因多名执政的保守党资深人士转投向支持脱欧阵营，最有名的当属伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。
这引发外界猜测，6月公投结果可能是脱离欧盟，或至少非常接近此结果。
英镑 周二下跌近1%，最低至1.4017美元，为2009年3月以来最低。
德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)寻求合并成立一家欧洲大型证券交易所的消息没有马上对英镑产生影响，预计关于脱欧的讨论主导了英镑走势。
“脱欧忧虑再度升温，尽管最近达成保护英国在欧盟内部特殊地位、将英国留在欧盟的协议，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师称，“这些担心会持续令英镑前景蒙阴，在公投前可能会愈加严重。”
英镑兑欧元 下跌0.5%，报0.7833英镑，英镑贸易加权指数仍处于近两年低位。
“短期内，我预计英镑不会回到1.4250-1.4300美元价位，没有人愿意在这个价位买入美元，”西联汇款企业资金销售主管Tobias Davis称。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 刘静；审校 母红)