欧洲汇市：退欧忧虑令英镑徘徊在七年低点附近，本周或创2009年来最差表现

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元周四徘徊在七年低点附近，或将录得2009年以来最差周度表现，因投资者担心英国可能会退出欧盟。
英镑兑欧元 也触及14个月低点。
对英国6月23日退欧公投的担忧打压英镑。如果英国退出欧盟，会威胁到平衡英国经常账赤字所需的大量海外投资流入。英国是发达国家中经常帐赤字规模靠前的国家之一，与国内生产总值(GDP)之比约为5%。
市场预期若公投结果影响经济成长，可能令英国央行进一步推迟升息，这也压制英镑。
但法国巴黎银行汇市策略部门全球主管Steven Saywell表示，该行认为英镑目前被低估。
对退欧的忧虑令周四稍早发布的英国第四季经济增长0.5%的数据黯然失色。
英镑兑美元 小涨0.2%，至1.3952美元，但仍距离周三触及的七年低点1.3878不远，本周势将下挫逾3%。
过去几日，英镑跌势加速，因企业和投资者纷纷进行操作以防范英国退出欧盟的风险。一些卖家将目标放到1.35美元和以下水准，这是1980年代中期英镑兑美元跌向平价以来所未见的水平。
英镑兑欧元 下滑0.1%至0.7915英镑，之前触及2014年12月来最低的0.7928。
“当前政治上的不确定性驱动英镑的人气，英国正在与“退欧”的风险缠斗，”Foenix Partners的Alex Lydall表示，该公司对英国的中小型公司提供对冲解决方案。
汇丰控股周三称，如果英国在6月23日公投中赞成脱离欧盟，则英镑可能贬值高达20%，明年英国经济增长率可能下降多达1.5个百分点。 (完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。