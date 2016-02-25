欧洲汇市：退欧忧虑令英镑徘徊在七年低点附近，本周或创2009年来最差表现

路透伦敦2月25日 - 英镑兑美元周四徘徊在七年低点附近，或将录得2009年以来最差周度表现，因投资者担心英国可能会退出欧盟。

英镑兑欧元 也触及14个月低点。

对英国6月23日退欧公投的担忧打压英镑。如果英国退出欧盟，会威胁到平衡英国经常账赤字所需的大量海外投资流入。英国是发达国家中经常帐赤字规模靠前的国家之一，与国内生产总值(GDP)之比约为5%。

市场预期若公投结果影响经济成长，可能令英国央行进一步推迟升息，这也压制英镑。

但法国巴黎银行汇市策略部门全球主管Steven Saywell表示，该行认为英镑目前被低估。

对退欧的忧虑令周四稍早发布的英国第四季经济增长0.5%的数据黯然失色。

英镑兑美元 小涨0.2%，至1.3952美元，但仍距离周三触及的七年低点1.3878不远，本周势将下挫逾3%。

过去几日，英镑跌势加速，因企业和投资者纷纷进行操作以防范英国退出欧盟的风险。一些卖家将目标放到1.35美元和以下水准，这是1980年代中期英镑兑美元跌向平价以来所未见的水平。

英镑兑欧元 下滑0.1%至0.7915英镑，之前触及2014年12月来最低的0.7928。

“当前政治上的不确定性驱动英镑的人气，英国正在与“退欧”的风险缠斗，”Foenix Partners的Alex Lydall表示，该公司对英国的中小型公司提供对冲解决方案。

汇丰控股周三称，如果英国在6月23日公投中赞成脱离欧盟，则英镑可能贬值高达20%，明年英国经济增长率可能下降多达1.5个百分点。 (完)

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