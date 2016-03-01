修正-英国金融市场：英镑兑美元从七年低位上涨，英债收益率跟随德债大幅下挫(2月29日)

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(更正：第一段译文有误，应为“但英镑仍接近七年低位”，而非“但英镑仍接近七周低位”)
路透伦敦2月29日 - 英镑兑美元周一微幅反弹，受助于月底平衡账目的资金流动，但英镑仍接近七年低位，受累于英国可能脱离欧盟的担忧。
英镑兑美元 稍早下跌最多至1.3836美元，为2009年3月以来的最低点。英镑贸易加权指数料将录得自2008年金融危机最严重时期以来的最大月度跌幅。
英镑兑欧元 周一上涨1%，报约0.78英镑，上周曾触及14个月低位的0.7928英镑。欧元今日兑其它货币普遍走低。
瑞银称，英国脱离欧盟的概率为40%，如果6月23日的公投结果赞成脱欧，则英镑兑欧元可能跌至平价，而如果选择留在欧盟，则汇价将回升至0.73英镑，意味着脱欧的投票结果将使英镑价值下降逾25%。
花旗策略师在一份研究报告中称，英镑在遭到大幅抛售后本周可能得到一些喘息空间。
英镑兑美元上周录得逾七年来最差周度表现，下跌逾3.5%，但商品期货交易委员会数据显示，投机客在截至上周二当周将看跌英镑的净空头头寸减少至六周来最低。
英国公债收益率大幅下挫，与德债收益率走势基本一致，在数据显示欧元区本月重陷通缩后，德债收益率触及10个月低位。10年期英债 收益率下跌约5个基点，报1.345%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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