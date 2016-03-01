欧洲汇市：英镑兑美元在七年低点附近挣扎，兑欧元走强

路透伦敦3月1日 - 英镑兑美元周二在七年低点附近挣扎，因数据显示英国制造业成长创三年最差表现，而美国制造业数据则支持升息预期。

英镑贸易加权指数 创下七年前金融危机最严重时期以来最差的三个月表现，12月初以来已累计跌近9%，因市场担心英国可能将在6月23日的公投中脱离欧盟。

投资人主要担心的是英国“脱欧”以及英国升息预期被进一步推后。如果英国退出欧盟，会威胁到平衡英国经常账赤字所需的大量海外投资流入。英国是发达国家中经常帐赤字规模靠前的国家之一，与国内生产总值(GDP)之比约为4%。

周二公布的一项调查显示，英国2月制造业创下近三年最差表现，因内需放缓且出口订单下降。 该数据令投资人担心英国从金融危机中复苏的步伐可能进一步放缓。

“全球经济放缓以及围绕‘脱欧’公投的不确定性可能压制了英国制造业活动，”IronFX分析师Charalambos Pissouros表示，“未来英国数据若进一步疲弱...可能令英镑继续承压。”

1615 GMT，英镑兑美元 持稳，报1.3919美元，离周一触及的七年低点1.3836美元差不到0.01美元。

尽管美国数据显示2月制造业连续第五个月萎缩，但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单稳定增长，库存状况改善。

但由于已消化了这么多坏消息，而且市场目前预计英国央行在2020年前不会升息，且有可能降息，分析师称，除非有重大利空，否则即使是再出炉一系列疲弱数据，也不可能使英镑从目前水准进一步大幅走低。

英镑兑欧元 升0.3%，至0.7791英镑。

瑞银分析师团队周一在报告中称，若英国6月公投赞成脱离欧盟，则英镑兑欧元可能跌至平价。瑞银预计英国“脱欧”的机率为40%。 (完)

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