欧洲汇市：英镑兑美元在七年低点附近挣扎，兑欧元走强

****主要国家经济指标预测--1月19日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率
路透伦敦3月1日 - 英镑兑美元周二在七年低点附近挣扎，因数据显示英国制造业成长创三年最差表现，而美国制造业数据则支持升息预期。
英镑贸易加权指数 创下七年前金融危机最严重时期以来最差的三个月表现，12月初以来已累计跌近9%，因市场担心英国可能将在6月23日的公投中脱离欧盟。
投资人主要担心的是英国“脱欧”以及英国升息预期被进一步推后。如果英国退出欧盟，会威胁到平衡英国经常账赤字所需的大量海外投资流入。英国是发达国家中经常帐赤字规模靠前的国家之一，与国内生产总值(GDP)之比约为4%。
周二公布的一项调查显示，英国2月制造业创下近三年最差表现，因内需放缓且出口订单下降。 该数据令投资人担心英国从金融危机中复苏的步伐可能进一步放缓。
“全球经济放缓以及围绕‘脱欧’公投的不确定性可能压制了英国制造业活动，”IronFX分析师Charalambos Pissouros表示，“未来英国数据若进一步疲弱...可能令英镑继续承压。”
1615 GMT，英镑兑美元 持稳，报1.3919美元，离周一触及的七年低点1.3836美元差不到0.01美元。
尽管美国数据显示2月制造业连续第五个月萎缩，但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单稳定增长，库存状况改善。
但由于已消化了这么多坏消息，而且市场目前预计英国央行在2020年前不会升息，且有可能降息，分析师称，除非有重大利空，否则即使是再出炉一系列疲弱数据，也不可能使英镑从目前水准进一步大幅走低。
英镑兑欧元 升0.3%，至0.7791英镑。
瑞银分析师团队周一在报告中称，若英国6月公投赞成脱离欧盟，则英镑兑欧元可能跌至平价。瑞银预计英国“脱欧”的机率为40%。 (完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 劳工部发布一周初请失业金人数 1330 - 商务部公布12月房屋开工数据 1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率 1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(周一适逢马丁路德金纪念日，由周三推迟至周四发布) 1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券；两年期浮动利率债券；以及两年期、五年期与七年期公债 1800 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS) 2100 - 农业部公布一周全球棉花价格 2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2130 - 美联储公布一周资产负债表
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。