欧洲汇市：英镑兑美元攀升至九日高位，因叶伦的鸽派讲话压低美元

路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元周三上涨，此前美联储主席叶伦的讲话让投资者深信，美联储短时间内不会升息，促使许多投资者削减了美元多仓。

英镑兑美元 上涨0.4%，至1.4452美元，连续第三日上涨，并在盘中触及九日高点。不过英镑的表现不及欧元，欧元兑英镑 上扬0.1%，报0.7860英镑。

让许多投资人感到意外的是，叶伦的讲话为美元进一步走软铺路，她强调谨慎对待升息，特别提出包括低油价和其他经济体增长放缓在内的外部风险。

叶伦讲话拖累美元指数 下跌0.5%，至12日低点94.629，因投资者预期临近年底时才会升息。

“英镑涨势主要由美元推动。市场对于叶伦的谨慎评论感到惊讶，尤其是在核心通胀小幅上升的情况下。但‘英国脱欧’担忧应该会限制英镑的涨幅，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇市场策略师Manuel Oliveri称。

英镑贸易加权指数 上周曾触及两年低位，因围绕6月23日退欧公投的担忧情绪加重。

投资者担忧，退欧将会损及英国的成长，并威胁规模庞大的海外投资资金的流入，英国急需这些资金来弥补其经常帐缺口。英国的经常帐赤字目前相当于国内生产总值(GDP)的约4%，为发达国家中最高的之一。

英国周四将公布第四季经常帐赤字数据。路透调查的分析师预计，经常帐赤字将从第三季的174.6亿英镑扩阔至211亿英镑。

分析师称，英国退欧的不确定性还可能对欧元区产生了外溢影响，并重压欧元。美银美林周三建议投资者卖出欧元/美元，以此作为成本较低的对冲风险的方式。(完)

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