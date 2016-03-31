欧洲汇市：英镑下滑，创2008年来最大单季跌幅

路透伦敦3月31日 - 英镑周四下滑，英镑贸易加权指数本季创下2008年底以来最大单季跌幅，受累于全球金融市场动荡和英国可能退欧的疑虑。

市场自年初以来愈加动荡，因担心英国民众在6月23日公投中选择离开欧盟。银行业认为，脱欧将给英国经济和英镑带来重大打击。

投资者担心，脱欧将威胁外汇投资的流入，而英国需要这些资金来弥补其经常账赤字，英国是发达经济体中经常账赤字较大的国家之一。根据周四发布的数据，英国第四季经常帐赤字与GDP之比飙升至约7%。

公投结果的不确定，加上薪资增长疲弱，令英国央行升息前景蒙阴。上述原因加上市场寻求避险驱动英镑进一步下跌。

英镑兑欧元 周四下跌0.5%，报0.7930英镑，尽管稍早的数据显示，英国去年经济成长速度高于初值。

英镑贸易加权指数 下跌约0.33%，自1月以来已经下跌6.3%，为2008年第四季以来最糟的季度表现。

“年初，英镑仓位的整体情况约为中性，但到了1月底，出现了极端偏空仓位，所以我们进行了激进的调整，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Michael Sneyd称。

英镑兑美元 持平于1.4384美元。

英国国家统计局公布，英国经济2015年成长2.3%，高于初值的成长2.2%，巩固英国经济增速在发达国家居前的地位。

但增速在接近年底时有所放缓，第四季国内生产总值(GDP)按年成长2.1%，仍高于前值成长1.9%。

经济增长数据发布后，英镑最初上涨，交易员似乎对同时公布的经常账赤字数据不以为意。2015年英国经常帐赤字与GDP之比升至记录高位的5.2%。

“经常帐的问题已经广为人知，赤字数据不会产生很大影响，除非我们处在全球金融压力沉重的情况下，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。(完)

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