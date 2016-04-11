欧洲汇市：英镑反弹，因市场风险意愿有所回温

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
路透伦敦4月11日 - 英镑兑欧元录得一个月最佳单日表现，攀升约1%，因市场风险意愿普遍增强，令英镑主要受对英国可能脱欧的不安情绪引发的惨烈跌势稍作喘息。
自今年年初，英镑贸易加权指数 已经大跌超过7%，上周触及两年半低点，因投资人担心英国将在6月23日公投上投票赞成脱欧。任何英国脱欧机率升高的迹象，都会压低英镑。
反对脱欧的人士表示，脱离欧盟对英国不利。该国贸易赤字已经膨胀至八年最大的120亿英镑，在去年最后一季，英国经常账赤字升至相当于国内生产总值(GDP)的7%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，4月5日止当周投机客增加英镑空仓，加剧英镑下跌压力。
但周一，股市等风险资产上扬，英镑跌势得以喘息。英镑兑欧元 大涨0.7%，报0.8030英镑，为3月11日来最强单日升势。
上周英镑兑避险日圆 跌至2013年中来最低，今日英镑兑日圆大涨逾1%，因冒险意愿拖累日圆全线下挫，分析师称这也提振了英镑的表现。
英镑贸易加权指数升0.8%，英镑兑美元 也涨0.8%，报1.4242美元。
但尽管周一英镑走强，但分析师仍看空英镑较长期走势。
“英国经济基本面看上去不怎么样，经常账赤字相当于GDP的7%，预算赤字相当于GDP的4%，去年第四季家庭净储蓄下滑2.3%，这些令我们坚守看空英镑阵营。”摩根士丹利在报告中指出。
“本周我们倾向的策略是作多欧元/英镑。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6