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市场报道 | 2016年 4月 12日 星期二 01:25 BJT

欧洲汇市：英镑反弹，因市场风险意愿有所回温

路透伦敦4月11日 - 英镑兑欧元录得一个月最佳单日表现，攀升约1%，因市场风险意愿普遍增强，令英镑主要受对英国可能脱欧的不安情绪引发的惨烈跌势稍作喘息。

自今年年初，英镑贸易加权指数 已经大跌超过7%，上周触及两年半低点，因投资人担心英国将在6月23日公投上投票赞成脱欧。任何英国脱欧机率升高的迹象，都会压低英镑。

反对脱欧的人士表示，脱离欧盟对英国不利。该国贸易赤字已经膨胀至八年最大的120亿英镑，在去年最后一季，英国经常账赤字升至相当于国内生产总值(GDP)的7%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，4月5日止当周投机客增加英镑空仓，加剧英镑下跌压力。

但周一，股市等风险资产上扬，英镑跌势得以喘息。英镑兑欧元 大涨0.7%，报0.8030英镑，为3月11日来最强单日升势。

上周英镑兑避险日圆 跌至2013年中来最低，今日英镑兑日圆大涨逾1%，因冒险意愿拖累日圆全线下挫，分析师称这也提振了英镑的表现。

英镑贸易加权指数升0.8%，英镑兑美元 也涨0.8%，报1.4242美元。

但尽管周一英镑走强，但分析师仍看空英镑较长期走势。

“英国经济基本面看上去不怎么样，经常账赤字相当于GDP的7%，预算赤字相当于GDP的4%，去年第四季家庭净储蓄下滑2.3%，这些令我们坚守看空英镑阵营。”摩根士丹利在报告中指出。

“本周我们倾向的策略是作多欧元/英镑。”(完)

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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)

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