欧洲汇市：英镑兑美元走软，结束三日连涨

路透伦敦4月13日 - 英镑周三走低，为四日来首日下跌，重拾过去四个月累积下跌约7%的颓势，因担忧英国民众可能投票支持退出欧盟。

多数民调显示，在6月举行脱欧公投之前，支持和反对“脱欧”阵营旗鼓相当。但ICM的一项民调显示，支持脱欧阵营的支持率为45%，领先反对阵营三个点。

一项路透调查显示，银行策略师预计，如果英国脱欧，英镑将会下跌7%。甚至有银行认为，英镑可能贬值多达20%。

英镑兑美元 下跌0.4%，至1.4221美元，较周二因3月通胀数据强劲而触及的一周高位1.4348美元低逾1美分。

“英镑目前面临的问题是，少量英国退欧风险消息对英镑的影响有多大。答案是：不是很大。英镑劲扬三日，但今日涨势暂停，”瑞银财富管理策略师Geoffrey Yu表示。

只有支持退欧阵营的支持率大幅攀升才能使英镑从目前水平大幅走低，Yu说。

国际货币基金组织(IMF)周二表示，英国退欧恐重创全球经济，这会在未来数年拖累英国经济成长。

英镑兑普跌的欧元 上扬0.4%，报0.7944英镑。

“相较于欧盟其它国家，英国退欧对英国自身的影响更大，但毫无疑问对欧洲所有国家的经济前景都不利，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes说。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)在一份报告中建议，在公投结果出炉前卖出英镑/美元。(完)