欧洲汇市：英国央行一致的利率决定没能提振处于困境的英镑

路透伦敦4月14日 - 周四英国央行以9比0的投票结果维持利率不变，让一些官员可能投票赞成降息的猜测落空，但这只令英镑短暂地摆脱了脱欧疑虑。
英国星空电视台(Sky TV)经济编辑的推特在投票前一个多小时暗示，英国央行货币政策委员会(MPC)的两位委员“接近于”投票支持将处于纪录低位的利率进一步下调，这驱动英镑下行。
MPC维持利率不变的一致决定最初将英镑推高，部分收复了兑美元 和欧元 的稍早跌幅。
但MPC本次会议的会议记录表明，决策者认为，英国离开欧盟会带来不确定性，或短期内打击经济，这是英国央行迄今为止对脱欧发出的最强警告。
1400 GMT，英镑兑美元回落至1.4133美元，全日下跌0.5%，在利率决定前附近水平交易。英镑兑欧元 全日下跌0.5%，报0.7979英镑。
“跟往常一样，细节决定一切，”Foenix Partners销售交易员Tom Floyd强调英国央行会议记录突出6月23日公投部分时称。
“国内通胀和经济增长上升，推高风险资产，但英镑仍处劣势，也许更关注民调结果而不是央行结果，在预测未来汇率走势上更有用，”他称。
数据显示，英国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，升幅创15个月来最高水平，而英国央行密切关注的核心CPI较上年同期上升1.5%，创2014年10月来最高升幅。 但决策者称，预计本月通胀率将回落。
上月英国央行在记录中称，英镑近期的跌势有很大一部分是因应围绕公投的不确定性，央行本月进一步表示尚不清楚影响还会持续多久。 (完)