欧洲汇市：英镑走强，本周录得五周来首次上涨

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透伦敦4月15日 - 英镑周五走强，兑一篮子货币本周录得五周来首周上涨，得益于优于预期的通胀数据以及央行委员一致投票维持利率不变。
英镑贸易加权指数 之前连跌四周，因担心英国人将在6月23日公投中投票支持脱离欧盟。
但本周稍早，英国公布3月消费者物价指数升幅为15个月最快，数据提振英镑。
而且，尽管英国央行最新会议记录显示官员担心英国脱欧公投风险，但所有九位委员都投票支持维持利率不变，打消了对会有两位委员将投票赞成马上降息的臆测。
“英镑消化了许多负面因素，当投资人过于悲观的时候，英镑走势会波动，本周初就是这个情况。”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示。
英镑兑美元 周五攀升0.4%，报1.4217美元，也受助于美元全线走软，因美国公布的数据显示工业生产降幅大于预期。
英镑兑欧元 升0.2%，至0.7944英镑，本周大涨约2%，为六周来首周收高。
民调显示支持和反对留欧的阵营不相伯仲。但根据博彩公司的预测，英国退欧的机率约为三分之一，英国加入欧盟是在1973年。
大型银行预计如果英国投票脱离欧盟，则英镑可能会下跌约20%。国际货币基金组织(IMF)本周也加入讨论，称脱欧可能给全球带来“严重打击”，这可能会拖累英国未来数年的增长。
Bank of Tokyo Mitsubishi的汇市分析师Lee Hardman说：“英镑近期进一步走软的势头依然很强。英镑贸易加权汇率在今年头14周内有10周下跌，自去年底以来的跌幅已扩大至略高于10%。这创下了自全球金融危机以来持续时间最长、跌幅最深的一轮下跌。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)