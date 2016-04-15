欧洲汇市：英镑走强，本周录得五周来首次上涨

路透伦敦4月15日 - 英镑周五走强，兑一篮子货币本周录得五周来首周上涨，得益于优于预期的通胀数据以及央行委员一致投票维持利率不变。

英镑贸易加权指数 之前连跌四周，因担心英国人将在6月23日公投中投票支持脱离欧盟。

但本周稍早，英国公布3月消费者物价指数升幅为15个月最快，数据提振英镑。

而且，尽管英国央行最新会议记录显示官员担心英国脱欧公投风险，但所有九位委员都投票支持维持利率不变，打消了对会有两位委员将投票赞成马上降息的臆测。

“英镑消化了许多负面因素，当投资人过于悲观的时候，英镑走势会波动，本周初就是这个情况。”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示。

英镑兑美元 周五攀升0.4%，报1.4217美元，也受助于美元全线走软，因美国公布的数据显示工业生产降幅大于预期。

英镑兑欧元 升0.2%，至0.7944英镑，本周大涨约2%，为六周来首周收高。

民调显示支持和反对留欧的阵营不相伯仲。但根据博彩公司的预测，英国退欧的机率约为三分之一，英国加入欧盟是在1973年。

大型银行预计如果英国投票脱离欧盟，则英镑可能会下跌约20%。国际货币基金组织(IMF)本周也加入讨论，称脱欧可能给全球带来“严重打击”，这可能会拖累英国未来数年的增长。

Bank of Tokyo Mitsubishi的汇市分析师Lee Hardman说：“英镑近期进一步走软的势头依然很强。英镑贸易加权汇率在今年头14周内有10周下跌，自去年底以来的跌幅已扩大至略高于10%。这创下了自全球金融危机以来持续时间最长、跌幅最深的一轮下跌。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价