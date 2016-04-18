欧洲汇市：英镑受股市上涨带动小幅反弹，英国退欧忧虑限制涨幅

路透伦敦4月18日 - 英镑周一小幅反弹，因全球股市上涨，且对英镑在内的较高收益的货币需求增加，但对英国可能退出欧盟前景的不确定性限制了升幅。

交易商表示，股市上涨扶助英镑兑避险日圆 和较低收益欧元反弹 。

英镑兑美元升0.2%，报1.4250美元，在欧洲汇市盘初挫至1.4132美元，欧元兑英镑持稳在0.79425英镑，远低于上周末触及的22个月高位0.8117英镑。

“英镑/日圆空头遭轧平推高英镑。鉴于股市回升，走势并不意外。”一现汇交易员表示。

稍早，英镑承压走软，因英国财政大臣奥斯本表示，假如英国6月23日的公投支持英国退出欧盟，那么到2030年英国经济规模将比保留在欧盟小6%。据消息人士称，英国财政部将就英国退欧的长期经济影响作出“认真、冷静的分析”。

投资者担心退出欧盟将令英国经济受到巨大伤害；英国贸易创下八年来最大逆差120亿英镑，而2015年第四季经常账赤字与国内生产总值(GDP)之比飙升至7%。

另外，苏格兰首席部长斯特金也在周末表示，英国选择退出欧盟必然会导致苏格兰举行新的独立公决。

英国退欧公投前的民调显示，留退阵营旗鼓相当。不过庄家赔率显示，英国民众投票通过退欧的概率为三分之一。

主要银行预期，如果英国退欧，则英镑将贬值约五分之一。国际货币基金组织(IMF)上周也加入到相关辩论中，称若6月英国公投结果是退欧，将重创脆弱的全球经济，拖低未来数年英国经济的增长。 (完)

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