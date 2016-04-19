欧洲汇市：英镑本月以来首次升穿1.44美元，因脱欧紧张情绪有所缓解

路透伦敦4月19日 - 英镑自本月以来首次升穿1.44美元，因两项关于6月份公投的的民调显示，英国留在欧盟的支持率遥遥领先，令英国可能脱欧的紧张情绪有所缓解。

最近公布的调查曾显示，民意有滑向退出欧盟的态势，这表明支持派和反对派总体上不相上下。但ICM和ORB周一晚间发布的调查显示，留在欧盟的支持率分别领先8和11个点。

油价和风险情绪强劲反弹也提振了英镑，在伦敦下午交易中英镑 急升逾1%，触及1.4420美元，为自3月31日以来最高水平。

英国大规模经常账赤字令投资者在市场动荡时期担心英镑，但风险胃纳强劲改善驱动了对英镑的需求。

不过在英国央行总裁卡尼告诉议员，围绕公投的不确定性已经对经济造成了打击后，英镑小幅回落至1.4394美元，当日仍上涨0.8%。

“卡尼讲话后上升道路有点遇阻，但总体上英镑今天表现不错，”London Capital Group分析师Brenda Kelly称。

“我不认为完全是英镑驱动的，欧元也走高，当前被真正打压的是美元，”她称。

英镑兑欧元 上涨0.3%，报0.7901英镑，稍早高见0.7882英镑，为本月来最高水平。(完)

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