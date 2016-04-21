欧洲汇市：英镑在触及三周高位后持稳，交投震荡

路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元和欧元周四收盘持平，此前在欧洲央行召开会议前后大幅上涨至三周高位。

周四公布的数据显示，英国3月零售销售较前月下滑1.3%。 ，再度表明英国经济或许在放缓。这在盘初给英镑带来压力。

但欧洲央行总裁德拉吉召开新闻发布会的前几分钟，欧元兑美元急升，将英镑推高逾0.5%。

但这一涨势很快消逝，1615 GMT，英镑兑美元 持平于1.4329美元，兑欧元 微跌0.1%，报0.7889英镑。

“在德拉吉新闻发布会开始前有很多买盘，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri称。

“看似就是一些轧平头寸，没什么诱因推动欧元继续上涨，所以人们后来锁定了部分利润，”他称。

交易员和分析师称，在6月23日公投前，政治对英镑的影响比经济数据大。

此前在周二公布的数据显示，英国截至2月止三个月失业人口增加，为2015年中以来首见，且整体薪资成长幅度创下一年来最低。

“在昨日公布疲弱的就业数据后，今日的零售销售数据也大大出人意料，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley说，“但在6月前，政治因素将压过经济。”(完)

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