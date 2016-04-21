欧洲汇市：英镑在触及三周高位后持稳，交投震荡

国信期货：大连铁矿石期货短期偏强中期将回落
最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元和欧元周四收盘持平，此前在欧洲央行召开会议前后大幅上涨至三周高位。
周四公布的数据显示，英国3月零售销售较前月下滑1.3%。 ，再度表明英国经济或许在放缓。这在盘初给英镑带来压力。
但欧洲央行总裁德拉吉召开新闻发布会的前几分钟，欧元兑美元急升，将英镑推高逾0.5%。
但这一涨势很快消逝，1615 GMT，英镑兑美元 持平于1.4329美元，兑欧元 微跌0.1%，报0.7889英镑。
“在德拉吉新闻发布会开始前有很多买盘，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri称。
“看似就是一些轧平头寸，没什么诱因推动欧元继续上涨，所以人们后来锁定了部分利润，”他称。
交易员和分析师称，在6月23日公投前，政治对英镑的影响比经济数据大。
此前在周二公布的数据显示，英国截至2月止三个月失业人口增加，为2015年中以来首见，且整体薪资成长幅度创下一年来最低。
“在昨日公布疲弱的就业数据后，今日的零售销售数据也大大出人意料，”荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley说，“但在6月前，政治因素将压过经济。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。