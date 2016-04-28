欧洲汇市：英镑兑美元升向12周高位，美联储会议后美元承压

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周四上扬，再次升向12周高位。对美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能很快加息的预期，打压美元走软。
但英镑涨势料受限，因YouGov最新民调显示，支持英国退欧阵营领先，尽管美国总统奥巴马表态支持英国留在欧盟。
周一和周二进行的线上调查显示，自4月12-14日进行的类似调查以来，支持退欧的比例升三个百分点至42%，支持留欧的比例提高一个百分点至41%。
据博彩公司Betfair赌盘赔率，英国续留欧盟的机率仍为70%，这一被投资者密切关注的赔率支撑了英镑。
“距离公投还有八周的时间，趋势看似是留欧阵营占上风，”三菱东京日联银行外汇策略师Derek Halpenny称，“到目前为止，(英镑)还是在相对有序下跌，很有可能越临近公投时投资者就越感到紧张。”
英镑兑美元 涨0.3%，至1.4586美元，距周二触及的12周高位1.4640不远。欧元兑英镑 微跌至0.7765英镑。
美元指数 全线下挫，在美国经济明显放缓的背景下，美国联邦公开市场委员会(FOMC)暗示不急于升息。
“鉴于第一季美国经济数据整体较为疲弱，我们将坚持认为，美联储今年将仅升息一次，9月和12月是最有可能升息的时间，”IronFx Global资深分析师Sakis Paraskevov称。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。