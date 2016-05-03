欧洲汇市：英镑急挫，此前民调结果显示脱欧阵营领先

路透伦敦5月3日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，此前发布的一项民调显示，脱欧阵营领先于留欧阵营。

周二公布的调查显示，英国4月制造业产出意外下降，降至三年低点，表明在就英国是否退出欧盟举行公投前，英国经济在放缓。 数据令英镑承压。

但ICM民调结果发布后，英镑遭受进一步打击。该民调显示，英国退欧阵营的支持率为45%，留欧阵营支持率为44%。

民调结果发布后，英镑兑欧元 下跌至多0.8%，报0.7920英镑，为2月19日以来最低水平。

“民调结果肯定给英镑带来短期影响--没人能否认，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick称。

“但对我来说，有意思的是人们仍可以花时间看一下，收益率差等这些简单的东西仍在普遍发挥着与人们通常期待的一样的作用，”Derrick在谈到英国和美国市场利差时称。

4月英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)降至49.2，为2013年3月以来首次跌破50的荣枯分水岭。受此数据驱动，英镑兑美元已下跌三分之一美分。英镑在稍早触及1.4770美元的四个月高位后，晚些时候最多跌至1.4532美元。

英国宣布6月举行退欧公投日期后，英镑在2月底触及长期低点约1.38美元，之后英镑已稳步回升。

英镑过去两周劲升，因博彩公司赌盘赔率显示转变为不利于“退欧”阵营。金融投资者将英国退欧看成是英国和欧洲经济重大风险。

“依我看来英镑兑美元反弹得太多了...”法国兴业银行分析师Kit Juckes在报告中说。(完)

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