欧洲汇市：英镑触及11日低位，本周将录得四周来首度下跌

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透伦敦5月6日 - 英镑周五触及11日低位，因投资者担心距离英国就是否留在欧盟进行的全民公投仅剩七周，但留欧和脱欧阵营的支持率仍不相上下。
英国主要反对党工党在地区选举中节节受挫，但有望在伦敦市长选举获胜，不过，这些消息对于英镑走势基本没有什么影响。
对于英镑而言，中期走势的首要关注点仍是6月23日的脱欧公投。多数民调目前都显示，支持脱欧和留欧的阵营势均力敌。
今日显示美国4月新增16万个非农就业岗位的就业报告发布后，英镑 触及盘中高位1.4546美元，因该数据远低于20.2万个新增岗位的预估。但英镑后回落至1.4422美元的4月25日以来最低，全日下跌0.4%。
美国4月非农就业报告中的唯一亮点是平均时薪增加8美分，或0.3%。
“企业的业绩报告平衡了就业报告的影响，这是为什么美元反弹，”RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole称，“我不愿在周末时持有英镑多头...对于英镑来说，民调结果需要从现在开始有所改善。”
多数分析师认为英国退欧将对英国经济造成重创，英国第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，若退欧可能面临投资资金撤退。任何英国退欧可能性升高的消息，都会打击英镑。
本周英镑兑美元下跌1.2%，将录得四周以来首度下跌，英镑同时也受到多项采购经理人指数(PMI)调查显示英国经济于4月放缓的打击。
英镑兑欧元 下挫0.4%，报0.7910英镑。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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