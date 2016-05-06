欧洲汇市：英镑触及11日低位，本周将录得四周来首度下跌

路透伦敦5月6日 - 英镑周五触及11日低位，因投资者担心距离英国就是否留在欧盟进行的全民公投仅剩七周，但留欧和脱欧阵营的支持率仍不相上下。

英国主要反对党工党在地区选举中节节受挫，但有望在伦敦市长选举获胜，不过，这些消息对于英镑走势基本没有什么影响。

对于英镑而言，中期走势的首要关注点仍是6月23日的脱欧公投。多数民调目前都显示，支持脱欧和留欧的阵营势均力敌。

今日显示美国4月新增16万个非农就业岗位的就业报告发布后，英镑 触及盘中高位1.4546美元，因该数据远低于20.2万个新增岗位的预估。但英镑后回落至1.4422美元的4月25日以来最低，全日下跌0.4%。

美国4月非农就业报告中的唯一亮点是平均时薪增加8美分，或0.3%。

“企业的业绩报告平衡了就业报告的影响，这是为什么美元反弹，”RBC Capital Markets外汇策略师Adam Cole称，“我不愿在周末时持有英镑多头...对于英镑来说，民调结果需要从现在开始有所改善。”

多数分析师认为英国退欧将对英国经济造成重创，英国第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，若退欧可能面临投资资金撤退。任何英国退欧可能性升高的消息，都会打击英镑。

本周英镑兑美元下跌1.2%，将录得四周以来首度下跌，英镑同时也受到多项采购经理人指数(PMI)调查显示英国经济于4月放缓的打击。

英镑兑欧元 下挫0.4%，报0.7910英镑。(完)

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