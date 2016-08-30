欧洲汇市：英镑兑美元走低，因美英利率路径南辕北辙

路透伦敦8月30日 - 英镑兑美元周二走软，因对英美两国货币政策的预期南辕北辙，投资者对美国可能在年底前升息的预期升温，与此同时，预计英国央行可能会进一步降息。

伦敦金融市场周一因假日休市，今日是美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周五讲话后伦敦汇市的首个完整交易日。叶伦和副主席费舍尔在上周五的讲话中维持了近期升息的可能性，美元受到提振。

根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，投资者现在消化了年底前美国升息的机率约为55%。

相较之下，英国央行本月稍早将利率调降至纪录低位0.25%，还重启资产购买计划，以努力在英国公投决定退欧后提振经济。许多人预测央行会进一步放松政策。

在英国公投退欧后，英镑兑美元 7月触及30年低位1.2798美元。之后，英镑反弹了约2%，但仍较公投前水平低约12%。

自上周五叶伦和费舍尔在全球央行官员会议上发表讲话后，英镑兑美元 下跌逾1%。周二，英镑兑美元跌0.1%至3090美元，英镑兑普跌的欧元 上扬0.3%，报0.8513英镑。

上周五出炉的数据显示，8月23日止当周，英镑净空仓触及纪录高位94,978口。英镑净空头仓位已连续六周创纪录高位。

“朝1.30美元水准回落，印证我们的观点，即英镑兑美元先前勉力上行，部分是由于美元走软，”ING外汇策略师Viraj Patel说。

“英国央行的宽松倾向、英国数据趋软及英镑扮演的融资贷币的角色，都将使偏空动能维持下去。”(完)

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